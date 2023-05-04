Стали известны победители Национальной бизнес-премии 2023

30 апреля в легендарном ресторане «Яръ» прошла торжественная церемония награждения лауреатов «Национальной бизнес-премии: Топ-20 успешных проектов». А накануне, 28 апреля, на старейшей федеральной медиа-площадке - в пресс-центре МИЦ "Известия" состоялась деловая часть Премии.

Гостями Церемонии стали знаменитые артисты и бизнесмены со всей страны. В ходе мероприятия были объявлены победители в различных номинациях Премии, проведён благотворительный аукцион, подарочная лотерея, а украшением вечера стали яркие выступлениями артистов. Этот день надолго останется в памяти не только у лауреатов, но и у всех гостей церемонии.

Национальная бизнес премия собрала самых смелых и креативных предпринимателей нашей страны. Еще до начала мероприятия в воздухе чувствовалось волнение будущих лауреатов. Но с первых минут торжественной программы все внимание гостей переключилось на сцену. Шикарным открытием вечера стало световое шоу от танцевального коллектива «Джумана Дэнс шоу», которое задало тон всему вечеру. Ведущими церемонии награждения традиционно стали певица и продюсер Мария Букатарь (BUKATARA) и известный теле и радиоведущий, шоумен Павел Дикан.

Церемонию награждения открыла генеральный директор и учредитель Национальной бизнес-премии Светлана Станиславовна Листопадова: «Я горжусь теми людьми, которые прошли в финал. Это люди, которые стремятся сделать свою страну экономически сильной. Все, кто сегодня будет подниматься на эту сцену, это не просто бизнесмены, это предприниматели, у которых есть свои ценности, своя идеология. Они стремятся сделать Россию сильной и успешной».

В этом году на конкурс пришло огромное количество заявок со всех уголков России. Благодаря расширенному экспертному совету ни одна анкета не осталась незамеченной. Членами Экспертного совета стали специалисты из разных областей. В его состав вошли: Владимир Гамза, Председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике; Егор Иванков, председатель комиссии по развитию креативных индустрий в совете по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ; Евгения Богатова, председатель контрольно-ревизионной комиссии РСПП РФ; Вениамин Каганов, председатель комиссии по развитию финансовой, управленческой и коммуникационной грамотности бизнеса ТПП РФ; Мария Тарханова, председатель Союза пиарщиков России; Александра Закирова, член правительственной комиссии по вопросам развития МСП; Ксения Губина, клинический психолог, член Ассоциации заслуженных врачей России, Роман Ковалев, специалист по привлечению финансирования в инвестиционные проекты, Вадим Милородов, кандидат экономических наук, автор научных исследований в области экономики, Денис Кривдин, предприниматель, член Союза «Калининградская торгово-промышленная палата», Расул Расулов, автор и разработчик биллинговой системы для интернет-провайдеров – СимБил, Антон Абызов, эксперт в сфере ИТ, член ассоциации инженеров IEEE, вошедшей в список Forbes Tech Council, Наталья Конюхова, нутрициолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по модификации образа жизни и немедикаментозному оздоровлению.

В рамках церемонии прошел традиционный благотворительный аукцион в пользу Фонда «Линия жизни». Целью аукциона является не только сбор средств больным детям, но и напоминание о важности помощи тем, кто в этом действительно нуждается. Проводил аукцион российский режиссёр и телерадиоведущий Михаил Довженко. Гости могли приобрести картины, антикварные вещи, коллекционную куклу.

«Сегодня вы можете спасти чью-то жизнь. 100% реализуемых средств мы отправляем на благотворительные программы. Существует технология «Аферез», которая позволяет бороться с лейкозами, не используя донорство постороннего человека. Эта процедура стала доступна нашим детям благодаря вашим пожертвованиям. На собранные средства с прошлых благотворительных акций мы уже вылечили 150 детей», – комментирует аукцион вице-президент фонда «Линия жизни» Андрей Карпенко.

Церемония награждения стала настоящим праздником для всех присутствующих. Атмосферу торжества поддерживали вокальные номера. Весь зал подпевал популярные песни в исполнении группы Viva. Александр Добронравов, автор хитов «Как упоительны в России вечера» и «Потому что нельзя быть красивой такой», выступил с песней «Великая Россия». Денис Разумный и Марта Кот исполнили авторские песни. Выступления Константина Легостаева и Юлии Лой пробрали зал до мурашек. Легенда группы «Пропаганда» и ведущая церемонии певица BUKATARA исполнила хиты, которые надолго запомнятся зрителям. Солист группы «Премьер-министр» Антон Наумов своей энергией и харизмой заставил весь зал танцевать. Особенно приятным сюрпризом для гостей стало выступление Владимира Политова - одного из участников группы «На-На». Во время исполнения песни «Фаина» на площадке не осталось ни одного человека, который бы не подпевал или не танцевал под этот знаменитый хит. Концертная программа премии доказала, что даже бизнес-мероприятие может быть фееричным праздником.

Зрители, жюри, лауреаты, участники, артисты, все гости церемонии награждения получили незабываемые эмоции от этого вечера. По традиции любого праздника, в завершении мероприятия вынесли торт. Собравшиеся поднимали тосты за развитие русского бизнеса. Гости не уходили до самого закрытия ресторана.

Создание бизнеса – это сложно. Создание бизнеса полезного для общества еще сложнее. Поэтому Национальная бизнес-премия собрала тех, кто смог построить проект полезный не только для предпринимателя, но и для всей России. Участники «Топ-20 успешных проектов» – это будущее нашей страны, это будущее российского предпринимательства.

ЛАУРЕАТЫ 2023

Корягина Светлана Александровна, эксперт в сфере информационной безопасности.

Номинация: Инновационное решение года в IT

«За разработку уникального метода защиты информации, цель которого отражение кибератак от реальных систем»

Компания ALLES (Санкт-Петербург), ведущий российский производитель автоматизированного оборудования и ПО для умной мойки самообслуживания.

Номинация: Лидер отрасли

«За успешное построение сети собственных и франшизных объектов (более 150 автомоек в России, СНГ и Прибалтике)».

Светлана Юрьевна Гоненко (Омск), основатель Национального центра перепланировок и реконструкций, эксперт-практик по бизнесу в сфере перепланировок.

Номинация: Женщина предприниматель года

«За создание профессии Специалист по оформлению перепланировок».

Чучалин Михаил Павлович, застройщик, строительство коммерческой недвижимости с использованием энергоэффективных и энергосберегательных технологий.

Номинация: Лидер строительного бизнеса

«За внедрение энергосберегающих и энергоэффективных технологий в современном строительстве»

Еремин Дмитрий Александрович, руководитель компании Techliving, которая специализируется на комплексной разработке и внедрении систем автоматизации и мультимедиа - «умные дома» премиум класса.

Номинация: Инноватор года

«За развитие и внедрение систем «Умный дом» в России»

Елена Александровна Корнеева (Оренбург), член «Национальной ассоциации заслуженных врачей и наставников», основатель «Центра творческого развития и психофизиологической коррекции человека».

Номинация: Уникальный продукт года

«За разработку и внедрение методик, позволяющих грамотно использовать национальный интеллектуальный потенциал человека для достижения высоких результатов в любой сфере деятельности»

Шайдуллин Азат Файзелхакович, сооснователь интернет-магазина Autozs.ru, разработчик уникального сервиса по привлечению покупателей с помощью Яндекс.Директ.

Номинация: Предприниматель года

«За разработку революционного маркетингового инструмента в электронной коммерции и вывод предприятия на высокий уровень окупаемости»

Белянин Андрей Борисович (Москва), руководитель и основатель бренда Tamaki - производство продуктов японской, паназиатской и кухни фьюжн.

Номинация: Бизнес-персона года

«За создание эффективного производства продуктов для японской, паназиатской и кухни фьюжн с сохранением традиционных технологий, за создание уникального продукта, направленного на оздоровление нации, а также за просветительскую деятельность и популяризацию профессии повар»

Александрова Евгения Александровна, основатель женской онлайн-школы “Точка G”.

Номинация: Эксперт года в сфере отношений

«За разработку уникального курса, после обучения которого женщины обретают уверенность в себе и получают возможность создать новые отношения мечты с любимым мужчиной, а существующие отношения сделать еще крепче и гармоничнее»

Бренд ILbakery, разработка и собственное производство ингредиентов и смесей для кондитеров, пекарей и кулинаров.

Номинация: Социально ответственный бизнес

«За разработку и производство уникальной продукции - ингредиентов и смесей для кондитеров, пекарей и кулинаров. А также за активную жизненную позицию и умению мечтать, ставить цели и их достигать»

Мукатаев Серикгалий Кужакович (Оренбург), основатель компании «Специализированный застройщик М-ЛЕВЕЛ» (M-LEVEL).

Номинация: Девелопер года

«За развитие и совершенствование стандартов качественного девелопмента»

Золотарева Лидия Петровна (Москва), энергопрактик, духовный психолог.

Номинация: Эксперт года в управлении энергией

«За комплексный и разносторонний подход к новым методикам оздоровления, за многолетние практические достижения в области народной медицины и пропаганду здорового образа жизни»

Татьяна Астер (Ростов-на-Дону), основательница женского бизнес-клуба «Афродита».

Номинация: Ментор года

«За поддержку и развитие женского наставничества в России»

Лодде Александра Викторовна (Новосибирск). создатель настоящей «Фабрики красоты и здоровья», которая в своей работе использует уникальные авторские методики оздоровления и восстановления после перенесенных заболеваний.

Номинация: Визионер года

«За значительный вклад в развитие предпринимательства Новосибирской области, а также просветительскую и образовательную деятельность, подготовку высококлассных специалистов в бьюти-сфере»

Аванесова Евгения Александровна (Дмитров), основатель «Школы талантливых детей».

Номинация: Детский образовательный проект года

«За создание и внедрение авторского методического пособия по эмоциональному интеллекту для семейных школ, цель которых формирование доверия, взаимовыручки понимания между детьми и взрослыми, а также научить ребенка работать в команде»

Филимонов Сергей Вадимович, продюсер

Номинация: Продюсер года

«За многолетний труд и открытие ярких талантов»

Терещенко Дмитрий Александрович, Испытательный центр разработок в области метрологии.

Номинация: Топ менеджер года. Лучший руководитель отдела продаж

«За разработку авторских методик для менеджеров по продажам и коммерческих директоров, позволяющих компаниям увеличивать свою конкурентоспособность и повысить доверие клиентов к своим продуктам и услугам».

Жлобич Наталья Петровна (Тула), основатель и генеральный директор медицинских центров «КЛИНИКА НА ПИРОГОВА» и «Центр Медицины».

Номинация: Руководитель года медицинского центра международного уровня

«За эффективную предпринимательскую деятельность»

Федин Владимир Алексеевич (Санкт-Петербург), ТОП 50 ИТ-директоров 2022 года по версии «Коммерсант». Работает в сфере информационных технологий в медицине («Инвитро»).

Номинация: IT директор года

«За разработку и внедрение уникальной информационной медицинской IT-системы, позволившей компании быстро адаптироваться к уходу с рынка зарубежных вендоров»

Алмаз Ильгизович Хабибов (Башкирия), генеральный директор «СА-НЭКО». Компания 19 лет занимается очисткой башкирской земли от нефтепродуктов!

Номинация: ЭкоЛидер года

«За вклад в развитие экологической культуры»

Учредитель премии: Издательский Дом MELON GROUP — российский издательский дом основным направлением которого является выпуск деловых и культурных журналов, книг, проведение масштабных мероприятий, продвижение в СМИ.

Стратегические партнеры: Совет по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торговой промышленной палаты России; Союз Пиарщиков России; Фонд «Линия жизни».

Оргкомитет Премии: Корпорация «Салюс», Ассоциация женщин-предпринимателей «Бизнес Леди», Международная консалтинговая Бизнес-Академия OSM.

Официальные партнеры: ювелирный бренд Gem Spirit, торгово-производственный холдинг «Русклимат», сеть цветочных бутиков «Анютины глазки», FINIST VODKA, дистрибьютерская компания «Воды здоровья».

Партнеры мероприятия: дизайнер Елена Белоус, магазин тканей «Ткани от Таши», бренд Margarita, творческая мастерская МилАрт, туристическая компания SAFAR-TRAVEL, крупнейшая сеть спа салонов традиционного тайского массажа ROYAL THAI, парк-отель «SUN VILLAGE Arkhyz», дизайнер Анна Иванова - бренд Lace Novella.

Официальные информационные партнеры: Советская и российская общественно-политическая и деловая ежедневная газета «Известия», журналы Melon Rich, Finance Times, DOM&podium, SMOOTH.STYLE media, Федеральная служба новостей, «Бизнес-газета».

Официальные фотографы Премии: Ани Хананян, AMcinema; Дмитрий Чупаков; Иван Лященко

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