Стать лицом бренда - мечта миллионов блогеров и публичных людей
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17 Августа 202308:01
Когда я прочитал новость, что Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края объявляет кастинг «Стань лицом курортов Краснодарского края» - я искренне и глубоко порадовался до глубины души, мои ощущения можно сравнить, наверное, с известием о победе в трудной и затяжной войне целого народа!
Коротко напишу, почему у меня такие эмоции:
1. До появления массового интернета и социальных сетей, даже очень тщеславный человек, и подобные им, жили спокойно - понимая, что в экран телевизора попадают единицы и на очень короткие минуты, только избранным уготована участь стать богами экрана и получить внимание, любовь миллионов.
2. Примерно с 2007 года у нас в стране появились инструменты, технологии и медиа платформы для массового рождения индивидуальных брендов и для продвижения образа конкретного человека. Бизнес, политики, общественные организации, блогеры - все, у кого были деньги в тот момент, бросились наперегонки это делать. Но естественно получалось далеко не у всех.
3. Делать ставку на лицо человека, т.е. соединять конкретного физического человека с деятельностью компании рисковали очень не многие - рисков действительно много, как и юридических, психологических, этических и пр.
4. Лично мне сразу пришло очевидное решение сложностей П.3 - выпускать рекламу, пиар статьи, фото и видео репортажи сериями с конкретным человеком, пока всё хорошо и работает. Пример с множеством рекламных объявлений, профессионалы запускают их сотнями с разными призывами, на разные аудитории. Как только обстоятельства изменились или эффективность упала - отключаем. Так же делать и с образами людей.
5. С 2008 года я регулярно в своих проектах, в обсуждениях с партнёрами или заказчиками, предлагал такие решения - что-то получалось. На фото Анна была на короткое время образом Петербурженки обожающей путешествия в Европе от компании Statoil.
6. Затем в 2011 году, в проекте с дисконтными картами, мы проводили конкурс по категориям - участниками, желающими стать лицом бренда, были сотни людей. Где-то в интернете, наверное еще можно найти информацию.
7. Запустив в работу Event-агентство с пиар и рекламными услугами - я буквально ощутил, что будет просто идеальным дополнением присутствие живого человека в образе представителя, в медиа пространстве и мероприятиях. Но десятки, а может и сотни переговоров за последние 12 лет, практически никогда не приносили успеха, кроме робких попыток руководителей, учредителей заняться собственным брендингом - это совершенно другое...
8. Массовой практики использования живого человека у нас очень мало - киногерои, рекламирующие сбербанк или озон, для абсолютного большинства предпринимателей - недостижимый по финансам идеал. А зачем брать никому неизвестного человека и раскручивать его за свои деньги - это противоречит всей стандартной логике. "Ведь надо брать звезду и за счёт его славы, популярности поднимать свой бренд!" Так действуют все неуверенные в своих силах и плохо понимающие логику работы массового сознания маркетологи страны - это конечно утрирование... но, где чаты, группы, объявления от десятков тысяч компаний на краткосрочные и долгосрочные отношения к разным категориям людей - по возрасту, полу, национальности и пр.?
Вроде есть огромное желание со стороны людей - это отвечает огромной сформированной потребности людей быть всеми узнаваемыми. Для этого сначала постарались масс-медиа с фильмами, а затем социальные сети и особенно приложил к этому руку Инстаграм, где вся лента пестрит самовосхваляющимися постами.
Выбор конкретного человека лицом определенного бизнеса, здания, региона - это реализованная мечта всего человечества, получить прижизненное признание своего образа и связать смысл своей жизни с пользой для общества.
Даже есть профессиональные посредники, где воспитывают, учат ходить, одеваться, позировать - модельные агентства, но достаточно почитать статьи, форумы, чаты и посмотреть видео в YouTube и станет понятно, что 85% из них зарабатывают на желании людей попасть на олимп популярности, т.е. банально под разной упаковкой продают мечту стать известным. Именно поэтому в стране так все критикуют моделей, конкурсы красоты и у ставших твёрдо на этот путь только одна мечта - добраться до платежеспособного заказчика подальше от России!
Но страх и неумение работать 95% предпринимателей с продвинутыми маркетинговыми инструментами, помноженный на страх зависимости от раскрученной за собственные деньги звезды - не рождает рынок для более доверительной рекламы, пиара. Хочется написать намного больше, почему это может относиться к высокоэффективному и низкобюджетным инструментам маркетинга - оставлю подробности для своей книги. Пока скажу, что есть десятки, а может уже сотни примеров, где сочетания блогерского и рекламного подхода, для средних и малых компаний, при найме сторонних людей, в качестве лица бренда, давало результаты в сотни раз более эффективные, чем любой существующий, известный всем рекламный инструмент сегодня в России.
Итак, на мой взгляд, тема выбора живых людей в Краснодарском крае в качестве лица бренда – это замечательная новость и может способствовать повышению престижа профессии модели в России и установлению достойного уровня оплаты.
Такое нововведение может сыграть положительную роль в обществе, поскольку оно отвечает идеалам продвижения разнообразия и показывает, что красота находится во множестве форм, размеров, возрастов и рас. Теперь каждый может иметь возможность стать частью модельной индустрии и продемонстрировать свои уникальные черты.
Это решение также отражает горячую тенденцию в модном мире, где все больше дизайнеров и брендов стремятся представлять реальных людей, чтобы создавать более аутентичные и приземленные образы. Рекламные кампании, где представлены обычные люди, получают большую популярность, поскольку они позволяют покупателям лучше идентифицироваться с продуктом или брендом. Почему бы нам массово не использовать уже оттестированную по миру модель развития брендов?
Следует отметить, что выбор живых людей, как лица бренда, не означает полное исключение профессиональных моделей из индустрии. Профессиональные модели будут по-прежнему использоваться для презентации особых коллекций и для работы с определенными брендами. Однако, открытие этой возможности для широкой общественности - это шаг к большей доступности и разнообразию в модельном бизнесе.
С одной стороны, это нововведение дает больше возможностей подрастающему поколению, чтобы заглянуть в модельную индустрию, увидеть ее изнутри и определить, хотят ли они связать свою карьеру с этой профессией. Таким образом, количество людей, желающих стать моделью, может значительно увеличиться, что, в свою очередь, создаст конкуренцию и повысит уровень профессионализма в индустрии.
С другой стороны, это решение может помочь изменить стандарты красоты и бороться с идеалами тела - зачастую являющимся излишне искаженными. Показывая на рекламных фотографиях и в каталогах обычных людей, можно привлечь внимание к тому, что красота присуща каждому человеку, и что уникальность – это то, что делает каждого из нас привлекательным.
Кроме того, это решение также может оказать положительное влияние на саму профессию модели. Повышение престижа модельной профессии означает заинтересованность общества в этой сфере и признание моделей в качестве профессионалов. С учетом этого возможно улучшение условий работы и повышение уровня оплаты для моделей, включая живых людей - выбранных в качестве лица бренда.
В целом, выбор Краснодарским краем использовать живых людей в качестве лица бренда – это замечательная новость. Она стимулирует развитие модельной индустрии, способствует разнообразию культуры красоты и повышению статуса модельной профессии в России. Это решение может стать важным шагом в создании открытого и успешного образа модельного бизнеса, где каждый может найти свое место, зарабатывать и представить свою уникальность.
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