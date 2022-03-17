Стиль фильма «Смерть на Ниле»

Фильм Кеннета Браны «Смерть на Ниле» вышел в прокат.

Сравните с лентой 1978 года.

Я-то уже всему этому не удивляюсь.

В предыдущем фильме с Брана-Пуаро - «Убийство в Восточном экспрессе» - сделали негром того персонажа, кого в старой экранизации играл Шон Коннери.

В свежей картине Эндрю Пеннингтон стал Эндрю Хачадуряном - и это не единственная трансформация.

Не уберёгся и сам Пуаро. Нет, он не поменял ни цвет кожи, ни пол - но кое-что изменилось в его биографии.

Опять же - не ново.

В 2019 году вышел минисериал «Убийства по алфавиту», где много чего дофантазировали - в том числе и про Пуаро в Мировую войну (она ещё не называлась Первой) - и добавили герою душевных терзаний.

В новом фильм тоже есть и война, и страдания.

Есть даже кадры, где Пуаро без усов - но это лучше не показывать.

Агата Кристи - не Шекспир и не Чехов - но в своём жанре безусловно классик. Да и самый издаваемый автор планеты. Зачем дописывать и переделывать классику? Я не знаю ответ на сей вопрос. Может быть, Пуаро знает? Но я знаю, что классика на то и классика - любые трактовки и концепции выдержит и переживёт.

А, если не подсчитывать отклонения от первоисточника и добавленные мрачные места, то в светлой своей части фильм (20th Century Studios, прокат Disney) вполне зрелищен.

Процитирую моё любимое место из пресс-релиза:

Фильм «Смерть на Ниле» переносит зрителей в 1930-е годы, воссоздавая места, послужившие вдохновением для триллера Агаты Кристи о высшем обществе. Над созданием этого изобилия греховно-восхитительных и эстетически-приятных удовольствий трудились тысячи членов съемочной группы, мастеров, дизайнеров и различных экспертов - от специалистов по звукам лондонских питейных заведений до профессионалов по манящим ароматам египетского рынка специй.







Специи пока с экрана не пахнут - но картинкой можно от души наслаждаться.





И пусть в роли реки Нил выступили кливлендские озера, а асуанский храм - декорация из полистирола и гипса. Как делали колёсный пароход «Карнак» - отдельная история (в двух предыдущих экранизациях снималось настоящее судно, спущенное на воду сто лет назад). Но на общих планах - настоящий Египет, подлинные Нил, пирамиды и Сфинкс.





И уж совсем отдельная история - костюмы от оскаровского номинанта Пако Дельгадо. «Нашей целью было заставить аудиторию немного попотеть вместе с героями. Костюмы Пако заставляют зрителей почувствовать этот жар - буквальный и метафорический, что только усиливает страстный трепет отношений, являющихся основой сюжета», - говорит Брана, актёр, режиссёр и продюсер. Всего было создано сто пятьдесят костюмов, причем почти все - вручную.







Особую роль сыграло в фильме колье с жёлтым бриллиантом от Tiffany (в романе было жемчужное ожерелье). Камень весом 128,54 карата давно вошёл в историю кино. Одри Хепбёрн позировала с ним для рекламной кампании «Завтрака у Тиффани» (ещё одна экранизация, разительно отличающаяся от книги).



Леди Гага надевала его на церемонию вручения «Оскара».



И вот теперь знаменитый бриллиант Tiffany был воссоздан специально для съёмок картины.

Галь Гадот носит.





Tiffany & Co предоставила для фильма немало украшений.



Есть что посмотреть.



Михаил ГУРЕВИЧ