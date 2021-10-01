Стоп акне: очищаем кишечник, чтобы избавиться от воспалений на лице

В прошлый раз мы уже рассказали, как с помощью БАДов легко и быстро справиться с такими капризами проблемной кожи, как акне и жирный блеск. Теперь предлагаем копнуть чуть глубже. И устроить настоящий детокс своему организму, а точнее кишечнику. Почему именно ему?
Потому что, согласно исследованиям, неполадки в работе кишечника действительно могут спровоцировать появление угревой сыпи, высыпаний на коже и плохого цвета лица.
Уверены, вы слышали такое выражение: «здоровый кишечник = красивая кожа». Эксперты-нутрициологи Advanced Nutrition Programme™ решили разработать специализированный комплекс с полезными бактериями для помощи при более проблемных и уязвимых состояниях кожи. Именно поэтому важно обратить внимание на продукт Skin Clear Biome от британского бренда.
Skin Clear Biome
Работает изнутри и улучшает состояние кожи за счет поддержки здоровья кишечника.
Содержит набор полезных бактерий (S-Boulardii, B-Bifidum, L-Helveticus, L-Paracasei), который в паре с цинком очищает, выравнивает тон, поддерживает баланс микробиома кожи, плюс помогает сбалансировать микрофлору кишечника. Тем самым устраняет как постоянные подкожные воспаления, так и временные проявления стресса.
- Сахаромицеты Буларди балансирует секрецию себума, стабилизирует воспаление и снижает стресс
- Бифидобактерии бифидум поддерживают баланс микробиома, снижают стресс
- Лактобактерии хельветикус, Лактобактерии параказеи снижают окислительный стресс, снижают воспаление
- Цинк стабилизирует секрецию себума, предотвращает гиперкератоз, ускоряет заживление, поддерживает иммунитет
Способ применения: принимать по 1 капсуле в день вместе с едой. Подходит вегетарианцам.
Возможные аллергены: соя, молоко
Форма выпуска: упаковка 10/60 капсул
Рекомендованная цена: 1220/6110 руб.
Продукты Advanced Nutrition Programme разработаны в 2006 году Международным институтом International Institute of Anti-Aging в Великобритании с целью создания эффективных программ для ухода за кожей изнутри. Продукты Advanced Nutrition Programme классифицированы как биологически активная добавка к пище и не являются лекарственным средством
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