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Косметика и парфюмерия (629)
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Элиза М

Стоп акне: очищаем кишечник, чтобы избавиться от воспалений на лице

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  • 01 Октября 202110:34
Сюжеты: Косметика и парфюмерия

В прошлый раз мы уже рассказали, как с помощью БАДов легко и быстро справиться с такими капризами проблемной кожи, как акне и жирный блеск. Теперь предлагаем копнуть чуть глубже. И устроить настоящий детокс своему организму, а точнее кишечнику. Почему именно ему?

Потому что, согласно исследованиям, неполадки в работе кишечника действительно могут спровоцировать появление угревой сыпи, высыпаний на коже и плохого цвета лица.

Уверены, вы слышали такое выражение: «здоровый кишечник = красивая кожа». Эксперты-нутрициологи Advanced Nutrition Programmeрешили разработать специализированный комплекс с полезными бактериями для помощи при более проблемных и уязвимых состояниях кожи. Именно поэтому важно обратить внимание на продукт Skin Clear Biome от британского бренда.  

Skin Clear Biome

Работает изнутри и улучшает состояние кожи за счет поддержки здоровья кишечника.

Содержит набор полезных бактерий (S-Boulardii, B-Bifidum, L-Helveticus, L-Paracasei), который в паре с цинком очищает, выравнивает тон, поддерживает баланс микробиома кожи, плюс помогает сбалансировать микрофлору кишечника. Тем самым устраняет как постоянные подкожные воспаления, так и временные проявления стресса.

  • Сахаромицеты Буларди балансирует секрецию себума, стабилизирует воспаление и снижает стресс
  • Бифидобактерии бифидум поддерживают баланс микробиома, снижают стресс
  • Лактобактерии хельветикус, Лактобактерии параказеи снижают окислительный стресс, снижают воспаление
  • Цинк стабилизирует секрецию себума, предотвращает гиперкератоз, ускоряет заживление, поддерживает иммунитет

 

Способ применения: принимать по 1 капсуле в день вместе с едой. Подходит вегетарианцам.

Возможные аллергены: соя, молоко

Форма выпуска: упаковка 10/60 капсул

Рекомендованная цена: 1220/6110 руб.

Продукты Advanced Nutrition Programme разработаны в 2006 году Международным институтом International Institute of Anti-Aging в Великобритании с целью создания эффективных программ для ухода за кожей изнутри. Продукты Advanced Nutrition Programme классифицированы как биологически активная добавка к пище и не являются лекарственным средством

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