Стоп акне: очищаем кишечник, чтобы избавиться от воспалений на лице

В прошлый раз мы уже рассказали, как с помощью БАДов легко и быстро справиться с такими капризами проблемной кожи, как акне и жирный блеск. Теперь предлагаем копнуть чуть глубже. И устроить настоящий детокс своему организму, а точнее кишечнику. Почему именно ему?

Потому что, согласно исследованиям, неполадки в работе кишечника действительно могут спровоцировать появление угревой сыпи, высыпаний на коже и плохого цвета лица.

Уверены, вы слышали такое выражение: «здоровый кишечник = красивая кожа». Эксперты-нутрициологи Advanced Nutrition Programme™ решили разработать специализированный комплекс с полезными бактериями для помощи при более проблемных и уязвимых состояниях кожи. Именно поэтому важно обратить внимание на продукт Skin Clear Biome от британского бренда.

Skin Clear Biome

Работает изнутри и улучшает состояние кожи за счет поддержки здоровья кишечника.

Содержит набор полезных бактерий (S-Boulardii, B-Bifidum, L-Helveticus, L-Paracasei), который в паре с цинком очищает, выравнивает тон, поддерживает баланс микробиома кожи, плюс помогает сбалансировать микрофлору кишечника. Тем самым устраняет как постоянные подкожные воспаления, так и временные проявления стресса.

Сахаромицеты Буларди балансирует секрецию себума, стабилизирует воспаление и снижает стресс

балансирует секрецию себума, стабилизирует воспаление и снижает стресс Бифидобактерии бифидум поддерживают баланс микробиома, снижают стресс

поддерживают баланс микробиома, снижают стресс Лактобактерии хельветикус, Лактобактерии параказеи снижают окислительный стресс, снижают воспаление

снижают окислительный стресс, снижают воспаление Цинк стабилизирует секрецию себума, предотвращает гиперкератоз, ускоряет заживление, поддерживает иммунитет

Способ применения: принимать по 1 капсуле в день вместе с едой. Подходит вегетарианцам.

Возможные аллергены: соя, молоко

Форма выпуска: упаковка 10/60 капсул

Рекомендованная цена: 1220/6110 руб.

Продукты Advanced Nutrition Programme разработаны в 2006 году Международным институтом International Institute of Anti-Aging в Великобритании с целью создания эффективных программ для ухода за кожей изнутри. Продукты Advanced Nutrition Programme классифицированы как биологически активная добавка к пище и не являются лекарственным средством