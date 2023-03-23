Стоп-покрытие: почему нельзя покрывать лаком ногти с плесенью?

Плесень зеленеющая прямо на ногтевой пластине - страх и ужас любой красавицы. Специалист сети салонов NailMaker Bar знает, как быть в такой ситуации и отменяет панику, хотя зрелище не из приятных. Одним днем от такой проблемы не избавиться. Именно поэтому, когда появляется грибковое заболевание, сразу возникает вопрос: можно ли делать покрытие, если на ногтях плесень? Подробнее об этом рассказала исполнительный директор сети салонов NailMaker Bar Анастасия Петрова.

«Грибковое заболевание ногтей нередко проявляется, когда ногтевая пластина ослабевает и начинает крошиться. От этого внешний вид значительно портится. Конечно, никому не хочется выглядеть неопрятно и хочется скрыть такой недостаток, но врачи крайне не рекомендуют делать покрытие в процессе лечения ногтей. Все потому что благодаря лаку процесс лечения не просто замедлится, но и вообще может остановиться», – комментирует исполнительный директор сети салонов NailMaker Bar Анастасия Петрова.

Многим девушкам важно сохранять свою красоту и скрывать возможные недостатки, однако не всегда они имеют возможность это сделать. В таком случает чаще всего большинство начинает искать возможные решения данной задачи или альтернативу. Так, например, некоторые лечебные лаки имеют легкий цветовой оттенок, который может помочь скрыть несовершенства. Только стоит помнить, что все это необходимо согласовывать со специалистом, чтобы не навредить пластине.

Какой маникюр и педикюр можно делать

При наличии грибкового заболевания достаточно быстро встает вопрос о том, можно ли пользоваться классическими покрытиями, или делать маникюр и педикюр вообще.

Скажем сразу, что делать можно, но стоит соблюдать некие правила, для того, чтобы не ухудшить состояние:

- процедура должна выполняться на тщательно вымытых от пыли и грязи руках и ногах;

- пользоваться можно исключительно лечебными лаками, которые наносятся не толстым слоем;

- нельзя выполнять процедуры наращивания;

- нельзя травмировать кожу вокруг ногтевой пластины, ведь инфекция может попасть в кровь и усилить ее распространение по всему организму;

- маникюрные инструменты должны быть строго индивидуальными, для того чтобы избежать заражения других;

- маникюр и педикюр должен выполняться в максимально классическом варианте (удаление ороговевшей кожи, корректировка формы и длины).

Внешний вид очень важен для каждого человека, а девушкам особенно хочется поддерживать себя в хорошем состоянии даже при наличии различных заболеваний. Маникюр и педикюр можно делать, даже при наличии незначительного грибкового заболевания. Однако не стоит пренебрегать определенными правилами и рекомендациями, чтобы болезнь не прогрессировала.