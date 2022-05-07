Студенты Британской высшей школы дизайна приняли участие в стилизации сезонного лукбука «Снежной Королевы»

Ведущий российский бренд одежды и аксессуаров «Снежная Королева» и Британская высшая школа дизайна представили проект с участием студентов курса «Стайлинг» и «Имиджмейкинг».

Под руководством куратора программы Анны Рыковой студенты стилизовали лукбук весенне-летней коллекции и продемонстрировали новый взгляд на стилистику бренда. Совместный проект дал студентам возможность погрузиться в рабочий процесс и поработать плечом к плечу с профессионалами одной из крупнейших российских компаний.

Британская высшая школа дизайна входит в состав университета креативных индустрий Universal University и готовит профессионалов для всех отраслей дизайна на протяжении почти 20 лет. Компания «Снежная Королева» — крупнейшая российская сеть магазинов модной одежды — успешно запустила коллаборации с известными российскими дизайнерами, собственную торговую марку и премиальную линию и за 24 года работы зарекомендовала себя экспертом в области сферы услуг по формированию стиля.

Куратор Британской высшей школы дизайна Анна Рыкова считает, что такие инициативы очень важны для студентов и брендов: «Перед студентами подобные проекты открывают возможность попробовать свои силы в реальных рабочих условиях: сделать съемку в составе команды профессионалов с большим опытом, а также получить обратную связь от клиента. Бренды, со своей стороны, открывают новые таланты. У них появляется возможность посмотреть на визуальную подачу с другой стороны».

Для Британской высшей школы дизайна это первый опыт работы с крупным российским брендом, ранее подобные проекты осуществлялись только с зарубежными компаниями.

«В нашей команде работают профессионалы, всегда открытые новым идеям. Последние несколько лет «Снежная Королева» активно запускает новые креативные проекты. Мы рады дать возможность молодым талантливым студентам проявить себя и показать свой уникальный взгляд на Моду и Стиль», — комментирует PR-директор бренда «Снежная Королева» Ольга Демидова.

Екатерина Черкес-заде, декан Британской высшей школы дизайна, директор университета креативных индустрий Universal University:

«Связь с индустрией лежит в центре нашей образовательной философии, и мы рады, что такой знаменитый российский бренд, как «Снежная Королева», стал нашим партнером. Для студентов Британки — это суперопыт, погружение в fashion-индустрию и новая степень понимания того, как работают профессионалы. Надеемся, что наше сотрудничество с брендом получит дальнейшее развитие».





СПРАВКА

Британская высшая школа дизайна входит в состав университета креативных индустрий Universal University. Британка предлагает обучение на факультетах коммуникационного, пространственного дизайна, визуальных искусств, моды и стиля, бизнеса и маркетинга.

Британская высшая школа дизайна стартовала в 2003 году с запуска двух программ британского бакалавриата «Иллюстрация» и «Графический дизайн», на которых числилось 32 студента, а в офисе администрации работало всего три сотрудника. Сегодня студии, мастерские и лекционные БВШД с трудом умещаются на территории 11 тысяч квадратных метров в Центре дизайна Artplay.

Студенты и выпускники БВШД регулярно побеждают в престижных международных конкурсах — таких, как Young Stars, Cannes Lions, D&AD New Blood, Lexus Design Award, James Dyson Awards, Pentawards, Red Dot Award и многих других.

«Снежная Королева» — крупнейшая российская сеть магазинов модной одежды и аксессуаров. Открытие первого магазина состоялось в Москве в 1998 году, сегодня их насчитывается более ста двадцати, а также действует интернет-магазин с доставкой по всей России. Компания всегда открыта к креативным проектам, успешно запустила коллаборации с известными российскими дизайнерами, собственную премиальную линию и за 24 года работы зарекомендовала себя экспертом в области создания коллекций одежды и сферы услуг по созданию стиля. Официальный сайт: https://snowqueen.ru/