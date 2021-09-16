Super Mask Box от Royal Samples

А Вы уже слышали, что ввели особый масочный режим? Да-да, и причина этому — выпуск нового бьюти-бокса SUPER MASK BOX от популярного сервиса Royal Samples! В составе этой коробочки собраны самые эффективные и разнообразные маски для ухода за кожей лица и тела от разнообразных мировых брендов. Гелевые и тканевые, экспресс и с пролонгированным действием, увлажняющие и очищающие, дневные и ночные — в боксе представлены маски на любой вкус и для любой потребности кожи!

Участниками SUPER MASK BOX стали 11 лучших продуктов от популярных и любимых марок: интенсивно-восстанавливающая маска-носки для ног Skinlite, маска для лица Магия Глины. Очищение и Матирование Loreal Paris, коллагеновая маска с экстрактом кофе Purederm, маска для лица Beautific, ночная маска Dream Theraphy Faberlic, DELUXE восстанавливающая маска для лица NONICARE, NTENSIVE увлажняющая маска NONICARE, GARDEN OF EDEN глиняная маска для глубокого очищения NONICARE, FRESHBAR ЛИМОННЫЙ ФРЕШ экспресс-маска для лица «на выход» сияние и свежесть Лучикс, гелевая маска Талассо MineraLife, О’ТЕРМАЛЬ ночная увлажняющая маска URIAGE, яблочные завитки Lucky Snacky.

Экономия при заказе такого полезного и удобного бокса составит более 68%! Цена бокса — всего 1199 руб. с бесплатной доставкой по всей России и Беларуси!

Ознакомиться с составом коробочек и оформить заказ можно прямо сейчас на сайте Royal Samples: https://royalsamples.ru/buy_box/