Супер вечеринка для супер мамы

Рассказываем, с каким размахом основатель бренда Super Mama Любовь Цоколо отметила свой день рождения в Колумбии

Зажигательные танцы, жаркие объятия и незабываемые впечатления в Картахена, что на побережье Карибского моря, стал центром

притяжения для гостей со вместо мира. Поздравить Любовь Цоколо с днём рождения прибыли друзья и партнёры из России, ОАЭ, Багамских островов, Швейцарии, Канады и других уголков земного шара, доказав тем самым, что расстояние для настоящей дружбы не преграда. Виновница торжества вместе со своим супругом Патриком Фамилия в свою очередь продемонстрировали многочисленным приглашённым все краски колумбийского гостеприимства. Любовь выбрала платье российского дизайнера Анастасии Задориной.

Притворить сказочный викенд в реальность удалось благодаря супругу и профессиональной команде организаторов. Ждем новых ярких событий!