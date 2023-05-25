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Ольга Зиновская

Супер вечеринка для супер мамы

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  • 25 Мая 202321:59

Рассказываем, с каким размахом основатель бренда Super Mama Любовь Цоколо отметила свой день рождения в Колумбии

Зажигательные танцы, жаркие объятия и незабываемые впечатления в Картахена, что на побережье Карибского моря, стал центром 
притяжения для гостей со вместо мира. Поздравить Любовь Цоколо с днём рождения прибыли друзья и партнёры из России, ОАЭ, Багамских островов, Швейцарии, Канады и других уголков земного шара, доказав тем самым, что расстояние для настоящей дружбы не преграда. Виновница торжества вместе со своим супругом Патриком Фамилия в свою очередь продемонстрировали многочисленным приглашённым все краски колумбийского гостеприимства. Любовь выбрала платье российского дизайнера Анастасии Задориной.

Притворить сказочный викенд в реальность удалось благодаря супругу и профессиональной команде организаторов. Ждем новых ярких событий!

 

 

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