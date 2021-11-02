Светлана Мисюра: «Весь мир - вдохновение»

В динамичном драйве жизни и в потоке не всегда приятных новостей нам, как воздух, необходимы положительные эмоции. Художник Светлана Мисюра своими произведениями наполняет палитру жизни яркими красками, визуализируя оптимизм и радость жизни. Оригиналы картин и художественные репродукции в виде принтов на предметах интерьера, одежды и аксессуарах, созданные Светланой Мисюра, пользуются огромной популярностью не только в России, но и за рубежом.

О вдохновении и об индивидуальном стиле, о поиске творческого пути и планах на будущее Светлана рассказала в этом интервью.

Наш диалог проходит во время очередного локдауна. Пандемия больно ударяет по всем сферам жизни, в том числе влияет на психологическое состояние. Ваши картины являются своего рода лекарством от хандры, потому что излучают позитив и вдохновение. А в чём черпаете вдохновение Вы?

Для художников во время локдауна, наверное, мало что меняется. Мы также творим, также проводим большую часть своего времени в мастерских или дома, в компании холстов и красок. А вдохновение - оно во всём, в самой жизни вокруг, независимо от обстоятельств. Я не понимаю людей, считающих себя художниками и при этом говорящих, что у них нет вдохновения, нет идей, они не знают, что же им такое интересное нарисовать. Убеждена - у Художника по призванию таких моментов не бывает! Вокруг столько красивых вещей, столько прекрасных идей, столько позитива - нужно только видеть это. Весь мир - вдохновение. Мне, например, столько всего хочется написать, что творческий план расписан на много месяцев вперед.

Как Вы считаете, художественное творчество может помочь справиться с депрессией?

Да, безусловно. Причём у всех это работает по-разному - кто-то просто выплескивает эмоции на лист бумаги или холст, кто-то попадает в "поток", так сказать, и забывает обо всём вокруг в процессе творчества, а кто-то просто отвлекается и успокаивается. Главное, найти для творчества ту тему, которая реально нравится, доставляет удовольствие, а не заставлять себя рисовать лишь бы что-нибудь, в надежде, что это должно помочь.

На протяжении долгого времени Вы работали финансистом. Но в определённый момент не побоялись рискнуть, вспомнили о том, кем мечтали быть в детстве, и сделали хобби своей профессией. Что бы Вы посоветовали людям, которые мечтают сменить сферу деятельности, но боятся рисковать?

Знаете, здесь у каждого своя борьба. Можно, конечно, поддержать и сколько угодно раз сказать человеку: "Решайся, действуй!" Но важно понимать, что у каждого свои обстоятельства. Каждый должен сам преодолеть свои страхи и сделать шаг. Самое важное тут - верить в себя, выбирать и делать то, что по-настоящему любишь.

Некоторые люди думают, что не умеют рисовать, хотя даже не пытались. С чего Вы бы рекомендовали начать?

Взять лист бумаги, карандаш или краски и кисти и пробовать. Или пойти учиться. Я тоже всю сознательную жизнь была уверена, что не умею. Даже не подозревала, что есть какие-то способности в этом направлении. Помню даже, когда мои дети несколько лет назад начали ходить на кружок рисования, их преподаватель сразу сделала вывод, что у нас в семье есть художники, поэтому и у детей тоже есть талант. Я тогда очень удивилась - нет, говорю, никто не рисует и не умеет рисовать. А прошло время и вот как всё обернулось! Теперь тот разговор вспоминаю со смехом.

Пока не попробуете - не узнаете, на что Вы способны. Конечно, сразу вы не нарисуете шикарную картину, даже если у Вас талант. Его надо не только обнаружить, но и развить. Придётся учиться.

Расскажите об ассортименте Вашего магазина: это ведь не только оригиналы картин, но и художественные принты, нанесённые на разные вещи?

Да, это еще и сумки, коврики, одежда, чехлы для телефонов, гобелены, подушки, одеяла, кружки, канцтовары. Причём покупатель может сам при заказе выбрать цвет и размер изделия, откорректировать размер и местоположение принта на нём. Ну и, конечно, можно приобрести репродукции картин - на холсте, металле, дереве, а также выбрать раму. Ассортимент продукции представлен на моём сайте: https://svetlana-misyura.pixels.com/. Любой товар можно вернуть в течение 30-ти дней, если что-то не так.

Основное место в Вашем творчестве занимает анималистика. Почему именно животные?

Я очень люблю животных. Искренне переживаю, что многие виды животных находятся на грани исчезновения. И всё чаще вспоминаю слова Леонарда да Винчи: "Придет время, когда люди будут смотреть на убийцу животного так же, как они смотрят сейчас на убийцу человека.“ Конечно, меня восхищает энергетика животных, их искренность, а иногда простота и забавность, которые мало кого могут оставить равнодушным.

Каких животных рисуете чаще всего?

Пока в моём портфолио больше всего котов и сов. И тех, и других столько много видов, что, наверное, их можно рисовать бесконечно. Филины у меня вообще вызывают восторг — невероятные птицы.

Есть ли у Вас домашнее животное? Если да, то расскажите о нём.

Целых два. Чёрный кот - мы его взяли спонтанно на улице "в добрые руки". Вырос такой умный красавец, который ничуть не уступает многим породистым и дорогим представителям домашних кошек. И пёсик, померанский шпиц, наш всеобщий любимец. Приобрели, когда дочка попросила "друга". Я знала - с ним будет много хлопот, это вам не кот, который ходит сам по себе, как говорится. Но ни на секунду не пожалела. В этом пёсике столько задора, радости и дружелюбия. Даже кот терпит спокойно его выражения безграничной любви. К счастью, питомцы подружились, и мы без них уже не представляем наш дом.

Многие дизайнеры одежды сотрудничают с художниками, выпуская коллаборации вещей с принтами их картин. Открыты ли Вы для такой формы сотрудничества?

Да, конечно. Может быть, это звучит не очень скромно, но считаю, что мне есть, что им предложить.

Какую картину (или серию картин) пишите в данный момент?

На данный момент тружусь над серией картин, где совместила два своих любимых жанра - анималистику и натюрморты. На картинах изображены вкусные десерты и домашние котики, пёсики. Смотрятся забавно. И, надеюсь, подарят людям положительные эмоции!

Беседовала Бурулева Юлия

Фотографии из личного архива Светланы Мисюра