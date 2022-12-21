Светлана Пекарская: Высшее призвание психолога заключается в том, чтобы уметь увидеть в человеке то, что для него неочевидно

Психолог – это профессия или призвание? Это суперчеловек, знающий ответы на все вопросы, или такой же человек, как все? О тонкостях работы психолога, о трудностях, с которыми приходиться сталкиваться в процессе работы, о проблемных клиентах и о радостях от профессиональных побед рассказала профессиональный клинический и перинатальный психолог Светлана Пекарская.

– Светлана, расскажите о себе, о своем пути?

– Мой путь от патологии к норме. Так получилось, что свою первую встречу с клиентами, в отношении которых у меня потом был исследовательский интерес, начался с детей-сирот. Я была поражена тем, как они думают, как мыслят и даже была воодушевлена такой сиротской романтикой, которая на самом деле существует и очень близка к тюремной.

Следующий шаг — наркология, здесь была работа с зависимыми детьми, начиная от младшего школьного возраста, и профилактическая массовая работа по школам, где важно было ребятам показать, что потреблять не стоит, и к каким трудностям это приводит.

– Психолог – это профессия для Вас или призвание?

– Судя по тому, как много людей сейчас погружаются в психологию, действительно, у психолога может быть разное применение. Но если говорить обо мне, то для меня психология – однозначно призвание, это то, что точно ложится на мою личность, это то, через что я могу проявиться максимально, с точки зрения коммуникабельности и исследовательского интереса. Высшее призвание психолога заключается в том, чтобы уметь увидеть в человеке то, что для него неочевидно. Уметь это показать так, чтобы он захотел не просто взять, вытащить, отряхнуть, обнять и жить с этим дальше.

Призвание – потому что требует от специалиста глубокого уважения и любви к человеку, объемного принятия его как такового.

Признание – потому что на первом месте не коммерция. Важно показать клиенту, что, обратившись за помощью к специалисту, он не станет слабее. Показав свою уязвимость, он остается в безопасности.

– Почему все же решили стать психологом?

– Все произошло неожиданно для меня. Хотя, мы знаем, что ничего случайного в жизни не бывает. Я с детства увлекалась танцами. И когда пришло время решать куда поступать, у меня даже сомнений не было! Я сказала родителям, что хочу танцевать, но, к сожалению, в ответ услышала «нет». В нашем городе не было возможности учиться на хореографа, а отпускать в другой город меня не захотели. Девочка, опасно, будут переживать …. Я, конечно, расстроилась, даже злилась на родителей, но сейчас я им во многом благодарна.

Я выбрала психологию потому, что это было для меня что-то неизвестное, непонятное, но интересное. Я понимала, что помогать людям или скорее так: знать людей, понимать психику — это что-то интересное.

Я очень благодарна своей профессии, она не дает мне остановиться. Приходится постоянно заглядывать в себя, смотреть по сторонам и все время изучать. Потому что личность, глубина и психология — это постоянно двигающийся поезд. И мне нужно быть в нем, чтобы все успевать.

– Какова Ваша миссия?

– Моя задача стать для клиента неким зеркалом, которое через внутреннюю работу покажет все его возможности и как он сможет измениться.

Задача, используя психологические инструменты, привести человека к внутреннему совершенству, научить чувствовать себя и управлять своей сущностью. Каждая личность прекрасна в любом сочетании.

СВЕТЛАНА ПЕКАРСКАЯ, профессиональный клинический и перинатальный психолог, работающий в направлении телесно-ориентированной психотерапии, кандидат психологических наук, ментор, более 12 лет опыта индивидуальной работы, более 1200 часов консультирования. Член Международной Балинтовской Федерации; постоянный участник Супервизионной группы под руководством президента РПА С.М. Бабина; преподаватель Северо-Восточного государственного университета г. Магадан и Московского Института психоанализа г. Москва, доула.

– Что любите в своей работе больше всего? Какие моменты, наоборот, расстраивают?

– Вы знаете, моя задача сформировать в клиенте психолога, чтобы у него внутри выстроилась своя четкая структура. Речь идет о взрослых людях, разумеется, которые умеют задать себе правильные вопросы и могут поддержать себя в нужный момент.

И когда я вижу, что клиент во время консультаций начинает сам вслух задавать вопросы, комментировать, начинает сам себя поддерживать – мне становится радостно. Я вижу, что клиент научился управлять своей внутренней реальностью. Обожаю такие моменты! Я вижу, как человек вырос как личность, причем тут уже мне приходится его догонять, торопиться.

Что меня расстраивает. Меня расстраивает халатное отношение клиента к себе. Не с точки зрения подхода выбора специалиста, а с точки зрения выполнения разработанной психологом программы. К примеру, беременная женщина понимает, как важно готовиться к родам, соблюдать рекомендации врача во время беременности, особенно если она готовится стать мамой впервые. Но она не делает этого. Так и с клиентом, вся работа психолога обесценивается, если не выполняются рекомендации.

– С каким запросом к Вам чаще всего обращаются?

– Если говорить про семьи с детьми, то сейчас актуальна проблема отсутствия инициативы у детей. Причем как у младшей, так и у старшей возрастной группы. Связано это с тем, что дети много времени проводят в гаджетах. У них нарушаются коммуникативные навыки. Построение общения со сверстниками затруднительно. Бывает, что друзей у ребенка нет по объективным причинам, например, нет сверстников в окружении, или они живут далеко и нет возможности встретиться. Тогда ребенок уходит в себя или в виртуальный мир, не находя эмоций в реальном мире. К сожалению, родители, не понимая всей серьёзности проблемы, переключают свое внимание на младшего ребенка.

Подобные ситуации всё чаще встречаются в молодых семьях. Детская безынициативность и отсутствие волевых процессов приводит к серьезным проблемам во взрослении и переходу к самостоятельности. Самостоятельность, а точнее ее отсутствие, у подростков – еще одна большая тема, которая беспокоит родителей.

Также ко мне часто обращаются женщины с вопросами про материнство – в основном это неготовность, нежелание материнства, переживания и страхи, связанные с родами и ответственностью. Особенно это беспокоит сильных, волевых бизнес-леди. Им очень важно понять и принять себя как мать, как женщину, оставаясь при этом свободной, не скованной кучей бытовых задач и забот.

Очень много обращений я получаю от мужчин из сферы бизнеса. Кто-то хочет развития и реализации вне сферы своей деятельности, другие желают масштабировать своё дело и усилить деловые навыки.

Еще в последнее время я часто получаю запросы от мужчин о восприятии себя с точки зрения отношений. Готовы ли они к полигамным отношениям, достаточно ли им одной женщины.

Так же очень популярны психосоматические запросы. Запросы какого-то симптома, которым человек долго страдает и важно его вскрыть, понять и переориентироваться.

Всегда остается актуальным вопрос детей и родителей, взаимодействия между ними, непонимания.

В последнее время появился запрос от взрослых состоявшихся личностей к их родителям. Наиболее популярный вопрос – это выстраивание личных границ с родителями, но при этом все равно оставаясь их «маленькими» детьми, получая родительское тепло и заботу. Молодым людям очень важно проработать этот вопрос, так как он непосредственно влияет на построение отношений с собственными детьми.

– У Вас есть собственный психологический клуб. Расскажите, как проходят занятия, какие методики применяете.

– Да, сейчас идет подготовка к открытию психологического клуба, попасть в него сможет любой желающий. Идея в том, что зачастую академические специалисты не публичны, не выходят в массы, не делятся с аудиторией своими знаниями и наработками. Задача клуба – во-первых, просвещение, во-вторых, дать людям возможность получить первичную консультацию.

Темы, которые будут подниматься на встречах клуба – это работа с детьми, детские, родительские и супружеские вопросы зависимости и созависимости. Вопросы перинатальной психологии, т.е в период беременности, до беременности, первый год жизни ребенка, телесно ориентированная терапия, возможности тела, умение развивать и понимать себя, выходить из психосоматики. Будет вестись работа с пониманием своего предназначения, самореализации.

Также планируются вебинары. Это встречи в онлайн формате, на которых слушатели смогут задать мне любой вопрос напрямую. Запланированы у нас и марафоны, на которых ставится цель, даются задания и время на их решение.

– Светлана, Вы консультируете женщин в рамках своей программы перинатального психологического сопровождения «Семья малыша». Расскажите о ней поподробнее, пожалуйста.

– Действительно, ко мне часто обращаются женщины по вопросам подготовки к беременности. Особенно часто приходят женщины после неудачного опыта беременности: аборт, выкидыш и другие случаи потери ребенка. Приходят мамы с послеродовым депрессивным синдромом, причем бывают случаи отложенной депрессии, когда женщины обращаются спустя полугода или даже года после родов.

Работа здесь стоится исходя из задач. Для начала выделяется главная задача, необходимо понять, что мешает, закрывает будущее материнство для женщины. Во время беременности задача – стабилизироваться, помочь понять этапы родов, сам процесс, понять и принять себя после родов, осознать себя мамой, почувствовать ребенка, уметь распознавать сигналы. Бывает обращаются женщины в тяжелом состоянии. Словом, от цели зависит и объем работы, количество сессий, понимание необходимости сопровождения между сессиями, выполнение заданий.

– Как попасть к Вам на консультацию или наставничество в клуб?

– На самом деле я считаю, что кто ищет, тот всегда найдет. Какие у меня есть возможности. Есть телеграмм канал с чатом, где проходят эфиры, в которых в качестве гостей принимают участие мои коллеги. Есть ВК. Но я приветствую прямой контакт. На меня можно выйти, на любого моего ассистента и договориться о встрече, консультации.

– Работа с людьми требует больших энергетических затрат. Бывает ли Вам эмоционально сложно работать с клиентами? И как с этим справляетесь?

– Да, действительно, работа с людьми — это всегда затратно. Потому что моя задача быть включенным в человека, и в это время я не думаю о себе.

Как я напитываюсь или как я отдыхаю. Во-первых, это молчание. После такой вербальной работы очень хочется помолчать. Это как гигиена информации, отключение от любой информации. Во-вторых — это супервизия и «Балитовские группы». Это две формы профессиональной помощи, которая позволяет не «замыливать» взгляд, понимать случаи, рассматривать их с разных сторон, помогать коллегам.

Увлекаюсь аргентинским танго. Вот это наполняющее тело. Есть у меня ряд музыкальных инструментов, на которых я играю. Интересная вещь, которая дает выразить какую-то эмоциональность, почувствовать звук, почувствовать ритмы. Ритмы всегда ритуально включают в сильный процесс. Это, наверно, и есть мои основные ресурсы на сегодняшний день, которые меня наполняют.