Светлана Прель: Главное, не наступайте на горло собственной песне жизни!

Телеведущая на телеканале Music Box Gold, автор программы ВОХ INSITE со Светланой Прель рассказывает о секрете ее успеха!

- Светлана, Вы автор уже нескольких авторских программ! Чем Ваши программы отличаются от многих других?

- Я не просто телеведущая, я психолог! Поэтому мои программы- это своего рода психологические консультации под камеру! Вопросы я задаю таким образом, что помогает раскрыться гостю программы и открыть в себе те черты характера, о которых и он сам не подозревал! Поэтому и название одной из моих программ: BOX INSITE со Светланой Прель! Инсайт , (англ. insight), озаре́ние , которое ждёт не только героя программы, но и зрителя! Более того, в конце программы с каждым героем я провожу психологическое тесты или небольшие эксперименты! Это всегда увлекательно и зрителем воспринимается на ура!

- Кто из звёзд уже снялся в вашей программе на телеканале music box gold?

- В моей программе уже снялись такие звёзды как: Анита Цой, Никита Джигурда, Анжелика Агурбаш, Елена Ксенофонтова, Надя Ручка, Алексей Глызин, Анна Семенович, Михаил Турецкий, Анна Калашникова, Дмитрий Колдун, Дарья Повереннова, Дарья Сагалова, Ольга Спиркина, Сергей Трофимов, Жан Милимеров, Катя Лель, Саша Морозова, Юлия Михальчик, Настя Крайнова, Родион Газманов, Согдиана, Никита Малинин и многие другие! И это только если мы говорим про программу BOX INSITE!

- Мы знаем, что Вас в своё время взяли без кастинга на проект «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ», который шёл на ТНТ! Почему все психологи проходили кастинг, а Вас взяли без него?

- Да, это правда! На проекте уже работали с семейными парами, которые были на грани развода, три психолога! Рейтинг программы падал, проект с каждым днём терял зрителя! И кто-то порекомендовал продюсерам телеканала присмотреться ко мне! В то время меня часто приглашали экспертом на программу: « Бородина против Бузовой» До сих пор не знаю, кто этот «кто-то», кто замолвил обо мне слово! Но огромное ему спасибо! На меня была возложена надежда, что я смогу вернуть интерес зрителя! И я не подвела! Хотя Вы понимаете, что вернуть зрителя, задача не из лёгких! Да и семейные пары, с которыми я проводила психологические сеансы были довольны результатом! Одним словом, все сложилось!

- Светлана, мы знаем, что вы сильная женщина, волевая, с характером! Есть ли у сильной женщины слабости?

- Безусловно! Женщина без милых «слабостей», разве это женщина? Например, очень люблю цветы! В моём доме всегда свежие цветы! Особую любовь питаю к розам! Самое главное условие, чтобы они были от отечественного производителя! Тогда аромат будет сохраняться очень долго! Мне часто дарят цветы! Но иногда я могу сама себе заказать букет! И тогда это будет букет исключительно от компании DES_FLEUR, генеральным директором которой является великолепная женщина, Шубладзе Ольга!

- Чтобы Вы хотели пожелать нашим читателям в это непростое время?

- Не усложняйте время ещё больше, своими тяжелыми мыслями о том, чего может и не случиться! Дышите полной грудью, наслаждайтесь жизнью, находите время для благодеяний! Главное, не наступайте на горло собственной песне жизни!

http://vk.com/sprel