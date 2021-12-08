Светская премьера спектакля «Космос» в Театре Пушкина

11 и 12 ноября на основной сцене Московского драматического театра имени А.С. Пушкина состоялась премьера спектакля Игоря Теплова «Космос» с Викторией Исаковой в главной роли.

Премьеру посетили Вера Алентова, Алика Смехова, Вениамин Смехов, Александра Урсуляк, Ирина Пегова, Андрей Заводюк, Елизавета Кононова, Алёна Долецкая, Вадим Верник, Григорий Верник, Анна Чурина, Яна Крайнова, Кирилл Крок, Ксения Алфёрова, Наталия Вдовина, Агриппина Стеклова, Лиза Арзамасова, Женя Малахова, Алёна Хмельницкая, Екатерина и Александр Стриженовы, Ирина Старшенбаум, Наталья Швец, Константин Андрикопулос, Александр Арутюнов, Евгения Линович, Алёна Ахмадуллина, Борис Берман и Ильдар Жандарёв, Нино Нинидзе, Анастасия Меськова, Дмитрий Исхаков, Елена Крыгина, Александр Энберт, Мария Фёдорова.

Евгений Писарев (художественный руководитель Театра Пушкина): «Спектакль “Космос” – первая премьера на основной сцене после ремонта. Для нас это очень волнительное, но и очень радостное событие. Игорь Теплов – талантливый режиссёр, два его спектакля идут в Театре Пушкина с большим успехом уже несколько лет. Я верю, что и “Космос” покорит сердца зрителей, тем более, что главную роль в нём исполняет прекрасная Виктория Исакова».

Вадим Верник (теле- и радиоведущий, главный редактор журнала ОК!): «Прекрасный спектакль! Очень светлый и грустный одновременно. В Московском Художественном театре тоже идёт “Космос”, это два совсем разных спектакля. Эта пьеса даёт возможность разных трактовок, и это замечательно».

Кирилл Крок (директор Театра им. Евгения Вахтангова): «Мне очень приятно видеть в роли режиссёра Игоря Теплова, которого я помню ещё студентом Школы-студии МХАТ, артистом Театра Пушкина. Виктория Исакова, которая играет на грани фола, иногда даже кажется, будто она переходит из одного состояния в другое, потому что очень легко в этой драматургической пьесе скатиться в некое смакование, в некое подыгрывание ситуации. Для артистов это очень сложное испытание – держать сюжетно-драматургический накал, чтобы не уйти в комедиантство. Поэтому я от всей души поздравляю театр с этим спектаклем, уверен, что он будет пользоваться у зрителей успехом, потому что это что-то близкое и родное для нас».

Александра Урсуляк (актриса): «Замечательный, весёлый, невероятно остроумный, прекрасный, лёгкий и глубокий при этом спектакль с блистательной Викторией Исаковой, которая стала просто невероятной комедийной артисткой. Поздравляю Театр Пушкина с премьерой!»

Анна Чурина (актриса): «Я в восторге от спектакля. Если честно, шла с таким настроением: осень, ноябрь и какое-то неприподнятое, скажем так, настроение. Но сейчас я улыбаюсь. Конечно, есть над чем задуматься, есть нотки грусти. Но столько юмора, и такая великолепная роль у Вики Исаковой. В общем-то, у всех артистов прекраснейшие роли. Я обязательно отправлю свою дочь смотреть этот спектакль. Мне кажется, он передаёт очень важный смысл. И при этом оставляет послевкусие надежды, несмотря ни на что, чтобы ни случилось: одинок человек, не одинок – это неважно, главное, что в нём самом есть космос».

Екатерина и Александр Стриженовы (актриса и режиссёр): «Очень грустная история. Про одиночество. Но и надежду. Спасибо за экскурсию в Бугульму. Прекрасные актёрские работы. Все ребята молодцы!».

Алёна Хмельницкая (актриса): «Я хочу поздравить всех с замечательной премьерой! Уверена, что зрители получат большое удовольствие от игры артистов. Для меня особенно важно, с чем ты выходишь после просмотра. Сейчас у меня очень хорошее ощущение на душе. С одной стороны, светлой грусти по несбывшимся надеждам, с другой стороны, понимаешь, что всегда можно остаться просто приличным человеком и нести свет и добро тем людям, среди которых ты живёшь. И при этом иметь сумасшедшую мечту — фантазию из юности или детства, и пусть она будет. Вот с таким ощущением я вышла после спектакля. Я надеюсь, что спектакль будет долго жить и радовать людей».

Ирина Старшенбаум (актриса): «Вы знаете, давно не была на спектакле, где плакала и смеялась одновременно. И честно говоря, настолько приятно, что в этой суете можно прийти к друзьям на премьеру, искренне им хочется написать полотно комплиментов. Каждый человек может пойти на этот спектакль и получить удовольствие. Это добрый, тонкий, светлый спектакль. Он про женщину, про её страх близости, про то, как она хотела любить, про её трогательную надежду. Пусть надежда будет у каждого в жизни после просмотра этого спектакля».

Лиза Арзамасова (актриса): «Находимся в полном восторге, в трепетном послевкусии. Совершенно не хотелось отпускать героев, которых мы увидели на сцене. Обязательно хотелось посетить город, о котором шла речь в спектакле, и увидеть их снова. Настолько мы успели их полюбить, настолько успел раскрыться каждый персонаж. Это очень талантливо. Трогательный спектакль о маленьком человеке в большом мире или о большом мире в маленьком человеке. Сразу хочется посоветовать всем коллегам и друзьям сходить на спектакль и самой прийти ещё раз».

Яна Крайнова (актриса): «Знаете, столько нужно пересмотреть в театре, что тебе не нравится, чтобы наконец-то увидеть то, что нравится. Я с лёгкой душой говорю: да, мне спектакль очень понравился. Сначала началось с комедии, но закончилось лирической мелодрамой. Когда тебе есть над чем посмеяться и поплакать. Хочу поздравить режиссёра Игоря Теплова. Сплошные открытия для меня в этом спектакле».\

Константин Андрикопулос: «Каждый раз убеждаюсь, что именно театр, как вид искусства, даёт совершенно разнообразные эмоции. В моей глубокой молодости был такой антагонизм – пойти в кино или в театр. Сегодня каждый вид искусства стал сильно отличаться. Театр даёт совершенно другие эмоции и внимание к деталям. В театре ты больше копаешь внутри себя, в своих мыслях и в своём воображении. Кино стало сегодня слишком откровенным, а театр даёт возможность использовать то, что у тебя внутри, в душе. После спектакля “Космос” у меня такие мысли: чтобы быть счастливым, нужно избавиться от внутренних демонов, нужно радоваться и использовать то, что у тебя есть, то, что тебя окружает, нужно ставить реальные цели. Очень хорошая пьеса, довольно современная и молодёжная».

О спектакле:

Татьяна живёт в провинциальном городке и работает учителем английского в той же школе, которую когда-то окончила сама. В её жизни нет ничего стоящего, унылые серые дни тянутся один за другим: школа-дом-школа-дом. Но внезапно она узнаёт, что в городок собирается приехать знаменитый лётчик-космонавт, он же её бывший одноклассник и первая любовь… У Татьяны появляется надежда на чудо, а сердце героини начинает биться быстрее.

Следующие показы: 1, 8 и 21 декабря.

В ролях: Виктория Исакова, Антон Гращенков, Ирина Бякова, Сергей Ланбамин, Наталья Корогодова, Сергей Миллер, Никита Пирожков, Олег Греков, Татьяна Романова, Анна Кармакова, Сергей Зырянов/Владимир Мигиров, Николай Стрельников.

Автор: Алексей Житковский

Режиссёр: Игорь Теплов

Художник: Ольга Кузнецова

Художник по свету: Максим Бирюков

Видеохудожник: Андрей Горлачёв

Музыкальное оформление: Олег Греков

Режиссёр по пластике: Никита Пирожков

18+

Фото спектакля: Геворг Арутюнян