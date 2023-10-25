Светская премьера спектакля «Л.Е.С.», совместного проекта Театра Пушкина и Школы-студии МХАТ

19 октября в филиале Московского драматического театра имени А.С. Пушкина состоялся показ премьерного спектакля Евгении Дмитриевой «Л.Е.С.». Гостями вечера стали Женя Малахова, Александр Энберт, Ясмина Муратович, Маруся Климова, Ольга Шарыпова, Герман Глас, Роман Мордовец, Евгения Синицкая, Вероника Устимова и другие.

Женя Малахова (актриса): «Мне очень понравился спектакль! Сразу вспомнились учебные годы, когда мы давали наши дипломные спектакли, на которые приходили люди и говорили о том, что в молодёжных студенческих спектаклях есть особая жизнь, особый драйв, такая “настоящесть”. И я уже смотрю репертуар, чтобы увидеть этот спектакль ещё раз, уверена, что это будут совершенно другие эмоции. Полный восторг!».

Маруся Климова (актриса): «Впечатления от спектакля самые приятные, талантливые ребята, яркие работы, увлекательная постановка. Не заметила, как прошло два часа с антрактом. Очень органично в канву классики вплетена современность: разные стили культуры от кино до музыки. Люблю студенческие спектакли за свежеть, горящие глаза и желание максимально проявить себя, считаю, всё удалось!»

Ольга Шарыпова (модель): «Очень интересная и необычная постановка, где ребята, начинающие третий курс, совершенно не выглядят, как студенты: смело оголяют части тела, уверенно смотрят в зал и целуют друг друга. Тема любви красной нитью идёт через весь сюжет. Ну и каждый проявляет её по-своему: кто-то глупо и наивно, кто-то корыстно и без души. Всё как в жизни и как говорится — каждому свое. И, конечно же, всё это под главным и самым любимым соусом — юмором».

Ясмина Муратович (актриса): «Очень интересная и легкая постановка про любовь! Хочу отметить профессиональную игру юных артистов. Я уверена , что многие из них станут известными актёрами!».

Герман Глас (блогер): «Спасибо за приглашение, мне очень понравилось. Ребята такие живые, интересные, эрудированные и смешные. Молодцы!»

Евгения Дмитриева (режиссёр): «Я определяю жанр спектакля как “драматический дебош”. Это очень сложный, опасный и даже рискованный, но вместе с тем и очень интересный жанр – и для зрителей, и для самих студентов, на наших глазах постигающих профессию. Конечно, моя цель, цель дипломного спектакля – “развернуть” каждого молодого артиста, максимально раскрыть его возможности. Но, кроме этого, я всегда ищу любовь: в спектакле, в пьесе, в роли, потому что без любви всё становится скучно и неважно. Как говорил Пётр Наумович Фоменко: “Начнём с того, кто кого любит”. Здесь мы тоже попытались в этом разобраться и каждого персонажа погрузить в любовную историю».

Спектакль «Л.Е.С.» – совместный проект Театра Пушкина и Школы-студии МХАТ, который даёт студентам мастерской Евгения Писарева уникальную возможность показать свой первый дипломный спектакль на профессиональной сцене.

О чём может быть молодёжный спектакль? Конечно, о любви. Определяя, на что готовы пойти герои в погоне за мечтой, ребята будут хулиганить, экспериментировать и попытаются по-новому взглянуть на известные сюжеты Островского.

После просмотра спектакля зрители отправились на after party в ресторан «Л.Е.С.», гостям вечера были предложены welcome напитки и танцы под музыкальное сопровождение от популярного DJ.

Благодарим за сотрудничество компанию «Лаки Вотерз», ресторан «Л.Е.С.» и компанию «Золотая балка».

16+

Фото спектакля: Геворг Арутюнян