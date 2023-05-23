Светская премьера спектакля «Зойкина квартира» в Театре Пушкина

13 и 14 мая в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина состоялись премьерные показы спектакля «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова.

Режиссёр – художественный руководитель театра Евгений Писарев. Зоя мечтает уехать с возлюбленным, бывшим дворянином Обольяниновым, в Париж. Для этого нужны деньги – так появляется знаменитый публичный дом, замаскированный под элитное ателье. Дела идут довольно успешно, ведь в администраторы берут ловкого авантюриста Аметистова. Но в комнатах весёлой квартиры уже зреет печальный финал.

Премьеру посетили Вера Алентова, Сергей Лазарев, Константин Райкин, Юрий Чурсин, Сергей Урсуляк и Лика Нифонтова, Анна Чиповская, Марина Зудина, Павел Табаков, Андрей Мерзликин, Алёна Хмельницкая, Рената Пиотровски, Алика Смехова, Дарья Повереннова, Виктор Вержбицкий, Ольга Сутулова, Ирина Безрукова, Владимир Урин, Агриппина Стеклова, Марина Брусникина, Алексей Франдетти, Иван Поповски, Лариса Вербицкая, Алёна Долецкая, Игорь Костолевский, Кирилл Крок, Юлия Ива, Женя Малахова, Александр Энберт, Лиза Арзамасова и Илья Авербух, Игорь Чапурин, Евгений Загот, Борис Берман и Ильдар Жандарёв.

Дарья Повереннова (актриса): «Спектакль мне очень понравился. Отличная режиссура, интересная сценография, роскошные актёрские работы. Много юмора и много боли».

Константин Райкин (актёр): «Замечательно! Знаю этот текст наизусть, видел десятки спектаклей, а сегодня смотрел будто в первый раз – не узнал пьесу! И такие прекрасные работы артистов! Я хожу в Театр Пушкина на все премьеры – спектакли не перестают удивлять».

Сергей Урсуляк (режиссёр): «По-моему, интересный спектакль с целым рядом очень хороших актёрских работ. И это совершенно “зрительский” спектакль, который точно понравится публике».

Иван Поповски (режиссёр): «Стильный, красивый спектакль. “Ателье” в первом акте и “вечеринка” во втором – потрясающие, со вкусом сделанные сцены: какое сочетание музыки, пластики и смыслового содержания! Масштабно и тонко одновременно! Поздравляю!».

Кирилл Крок (директор театра Вахтангова): «Мне всегда интересно, как работает Женя Писарев. Знаю многих актёров ещё с их студенческих лет в Школе-студии МХАТ — поэтому любопытно за ними наблюдать. У меня только положительные впечатления от просмотренного сегодня спектакля».

Андрей Мерзликин (актёр): «В первую очередь нужно констатировать тот факт, что Евгений Писарев – один из лучших, а, может быть, лучший режиссёр в Москве сейчас, потому что любая его постановка – это стопроцентное попадание. Его театр красочен, эстетичен и, самое главное, эмоционален, вызывает у зрителей разного рода чувства и размышления: от восторга до грусти, от лёгкого смеха до серьёзных раздумий. Вчера я был на премьере “Зойкиной квартиры” – пьесы, которая хорошо знакома любому актёру. Писарев владеет каким-то удивительным умением через яркую театральную форму вскрывать всю ту сатиру и иронию, которая лежит в драматургии Булгакова. Саша Урсуляк – любимая мною актриса, конечно, уже настоящая звезда, уже признанный мастер».

Алёна Хмельницкая (актриса): «Потрясающий спектакль “Зойкина квартира”. Лучшие – Евгений Писарев и Александра Урсуляк. С премьерой! Спасибо! Это Булгаков! Потрясающая режиссёрская работа! Актёрская игра! Пластика! Костюмы! Это очень мощно».

Ирина Безрукова (актриса): «Театр Пушкина знаю и люблю давно — он невероятно гостеприимен, сюда всегда приятно приходить. Спектакль потрясающий: музыкальный, стильный, эстетский, с невероятными актёрским ансамблем. В центре его – мною горячо любимая и вызывающая восхищение Александра Урсуляк. Сценография, костюмы, музыка, работа художника по свету – всё просто на высочайшем уровне. Артисты работают, явно наслаждаясь тем, что делают – и это передаётся в зал».

Сергей Лазарев (певец и актёр): «Прекрасная премьера. Каждый спектакль в Театре Пушкина – это всегда очень высокий уровень, ведь здесь замечательная труппа. Я безумно счастлив, что сам уже много лет играю на этой сцене. “Зойкина квартира” – потрясающе красивая постановка, сильнейший актёрский состав, а Александра Урсуляк просто гениальна. Очень актуальная тема. Обязательно стоит смотреть!».

Игорь Костолевский (актёр): «Я хочу от всей души поздравить артистов и весь театр с этой замечательной премьерой! Спектакль производит сильнейшее впечатление: замечательные актёрские работы, прекрасная режиссура. Всё точно и тонко придумано, сделано с большим вкусом и тактом».

Марина Брусникина (режиссёр): «Для меня всегда, конечно, наслаждение приходить в Театр Пушкина, потому что, смотря на сцену, я вижу наших учеников разных поколений. Они совершенно изумительно работают. Я рада за Сашу Урсуляк — ей сложно каждый раз делать что-то новое и неожиданное, настолько она всегда ярка и убедительна во всех ролях, но здесь снова удивила! Очень хороша Наташа Рева-Рядинская, создающая яркий образ. Мне кажется, интересное решение пьесы – спектакль красивый, стильный и содержательный!».

Женя Малахова (актриса): «Спектакль просто невероятный. За последнее время я посмотрела много не самых удачных постановок и почти утратила веру в искусство. “Зойкина квартира” – просто глоток свежего воздуха! Точно передана атмосфера пьесы Булгакова. Евгений Писарев – гений. Безумная пластика у артистов. Я уже порекомендовала нескольким друзьям эту постановку, и сама хочу посмотреть ещё раз!».

Юля Чуракова (актриса): «Невероятная постановка! Наверное, самое ценное в ней то, что сначала ты, как зритель, смеёшься до сипоты, а во втором акте – плачешь, тебя будто вдавливает в кресло. Какая-то необыкновенная палитра сильных эмоций. Я, конечно, безумно люблю Евгения Александровича Писарева. Спектакль обязательно нужно смотреть, после него выходишь наполненным новыми мыслями».

Следующие показы состоятся 31 мая, 1, 19 и 20 июня.

Билеты: https://teatrpushkin.ru/spektakli/detail/zoykina-kvartira/

18+

Фото спектакля: Геворг Арутюнян