Свежие и стильные образы на весну 2023

Весна – время собирать роскошные наряды, которые раскрывают вашу яркость и индивидуальность. Александр Кузиков, главный стилист интернет-магазина Shopping Live, рассказал, как сочетать модные новинки и стилизовать актуальные образы на весну. Уже скоро эти образы мы увидим в модных программах на центральном телевидении.

Яркая женственность

Образ для самого цветущего сезона может получится романтическим, но при этом смелым. Бежевое пальто в наивный цветочек с поясом и отвернутым воротником сделает аутфит воздушным и нежным. Под него отлично подходит однотонный свитер с высоким горлом яркого цвета. Например, это может быть сочный оранжевый оттенок Tangelo, который признан институтом Pantone трендовым цветом теплого сезона 2023 года. Добавляем к нему ярко-розовые джинсы-трубы, которые подчеркнут любой тип фигуры, и замшевые ярко-синие ботильоны на тонком каблуке, чтобы вытянуть силуэт и визуально удлинить ноги. Такое сложное сочетание цветов позволяет даже без дополнительных украшений создать достаточно заметный и законченный лук.

Прямиком из Франции

Весна – лучшее время для образа в стиле парижский шик. Его фундаментом станет твидовый костюм из юбки и оверсайз-жакета стильных розовых оттенков с принтом. Под пиджак отлично подходит белая футболка с якорями из пайеток, которая оттеняет яркость костюма и добавляет интересных деталей за счет сияния. К этой комбинации стоит выбрать балетки трендового в этом сезоне фасона Мэри Джейн с жемчужными бусинами. Вишенкой на торте станет ожерелье со стразами, которое будет мерцать и переливаться, дополняя эффект блестящей футболки. Оно идеально подойдет и для праздничного наряда, и для повседневного образа. Всегда помните, что украшения — это именно те детали, из которых складывается первое впечатление о вас.

Блестящий кэжуал

Аутфит может быть простым, но при этом выразительным. Основой будут простые джинсы прямого кроя на высокой посадке с модными потертостями. Важно выбирать изделие из качественной джинсы, которое будет прошито по всем правилам и прослужит вам не один сезон. К нему можно подобрать базовый трикотажный топ нейтрального цвета. А если замиксовать эти вещи с актуальным металлизированным бомбером в стиле спорт-шик, то это добавит комплекту драматичности. С таким луком будут отлично смотреться сверкающие туфли или ботильоны такого же цвета на невысоком каблуке. Такая обувь сразу сделает из вас модель fashion-показов и подойдет как для прогулки по городу, так и для вечернего торжества.

Дух бунтарства

Еще один вариант образа – наряд в духе гранж. Легкая неопрятность, вызов стандартам, расслабленность и многослойность — все это легко объединить в трендовый аутфит. Первым слоем идет черная мерцающая футболка, которую поддержат дерзкие мюли в стразах. Поверх стоит накинуть яркую клетчатую рубашку оверсайз. Нотку оригинальности в лучших традициях стиля внесут джинсы-трубы и куртка черного цвета, декорированные перьями. Дополнить такой набор можно небольшой темной сумкой на плечо с ремнем-цепочкой.