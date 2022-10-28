Татьяна и Вячеслав Печниковы на премьере оперы в Градский-холл

Без преувеличения, Татьяна Печникова - одна из лучших оперных певиц, в ее репертуаре известнейшие арии из опер русских и зарубежных композиторов и в ее исполнении можно услышать настоящие шедевры вокальной классики. Недавно состоялся концерт русской классической вокальной лирики "Уж небо осенью дышало...", в программе которого студенты Заслуженной артистки России исполнили шедевры великих композиторов.



Певица находит баланс между любимой работой и отдыхом с семьей. Буквально на днях, Татьяна и Вячеслав Печниковы посетили премьеру новой оперы-драмы композитора Алексея Рыбникова, которая состоялась в театре «Градский-холл». Творчество Алексея Рыбникова любимо миллионами: на счету композитора – музыка к десяткам фильмов, театральных постановок, несколько культовых рок-опер. Новое произведение знаменитого автора – опера-драма “Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский” по мотивам бессмертного романа “Война и мир”.