Татьяна Михалкова и Марина Дэмченко высоко оценили гала-показ в рамках выставки «LeShow Москва»

28 июня прошел грандиозный гала-показ известных и начинающих дизайнеров в рамках 25-й Международной выставки зимней моды, кожи и меха «LeShow Москва».

Праздничный гала-показ открылся поздравлением от Первого заместителя Генерального директора АО «ЭКСПОЦЕНТР» Гусева Николая Николаевича в адрес основателя «LeShow Москва» г-на Корхана Язгана и Генерального директора ООО «ЭКСПОДИАЛ» Гринцевич Марины Николаевны. Николай Николаевич поблагодарил за долгие годы сотрудничества с Экспоцентром и произнес теплые слова по случаю юбилейного года.

Выставку LeShow не оставила без внимания Делегация от Посольства Турции в Москве. Среди гостей от посольства: посол г-н. Мехмет Самсар, главный коммерческий советник г. Москвы г-н. Ферюдюн Башер, главный коммерческий советник г. Москвы г-н. Альпер Эритен, коммерческий советник г. Москвы г-н. Эрсан Волкан Демирель, а также московский таможенный брокер г-н Серкан Айылдыз.

Открыл гала-показ хедлайнер мероприятия востребованный российский дизайнер Игорь Гуляев. Модный дом IGOR GULYAEV презентовал новую коллекцию «ГУЛЯЙ» сезона 22/23. В своей работе дизайнер сочетает сложные фактуры и минимализм, геометрические формы и плавность линий, сложный крой с игрой модных форм и гармоничных пропорций. При создании одежды были использованы натуральные материалы, характерные для изделий высокого класса, а также синтетические, часть которых была получена путем переработки. Образы коллекции наполнены романтикой и свободой в сочетании со смелым современным кроем. А завершилось дефиле эффектным трюком моделей на скейте и оригинальным поздравлением - в финальном образе модели на шубе было инкрустировано юбилейное для LeShow число– 25!

Модное шоу продолжила известный российский модельер с мировым именем Виктория Андреянова. Коллекция Victoria Andreyanova осень-зима 2022/2023 вместила в себя знаковые силуэты и детали из истории бренда, которому в этом году исполняется 30 лет. Вниманию гостей были представлены: пальто из шерсти с кашемиром, пуховики до -35 градусов, жакеты и пуховики из гобелена старинной российской фабрики, трикотажные костюмы из мериноса, платки, а также маски и сумки из капроновой органзы, раскрашенной в цвет неба.

Особый гость гала-показа Татьяна Михалкова, президент Благотворительного фонда «Русский Силуэт», выступила с речью, отметив важность такого красочного модного события для профессионалов fashion-индустрии, к которым смело можно отнести LeShow. От лица фонда Татьяна Евгеньевна поблагодарила организаторов за возможность показать молодых дизайнеров одноименного международного конкурса.

Приятно отметить, что поздравительные слова в адрес организаторов и участников произнесла главный редактор модного журнала Fashion Collection Марина Дэмченко.

На подиуме представили свои коллекции:

Тимур Хамраев - коллекция молодежной мужской одежды из натурального меха под названием «Курс на север», которая посвящена покорению Арктики и битве человека и природы.

Мария Пика продемонстрировала мастерство работы со сложным декором одежды: аппликацией, выжиганием по ткани, люневильской вышивкой бисером и стеклярусом. Автор очаровалась красками природы на закате солнца, именно этот факт отражен в названии коллекции «Sunset».

Продолжила показ молодых талантов «Русского Силуэта» коллекция «M.O.S.T.» от дизайнера Саши Гапанович. Саша вдохновилась просторами Кольского полуострова и русскими авангардистами, а также дополнила образы акцентами ручной работы, созданными под впечатлениями от поездки в Индию.

И яркая точка блока молодых дизайнеров - показ ледяной коллекции «POLAR 90’00’00’’» выпускницы Istituto Carlo Secoli (Milano, Italia) Ульяны Соколовой.

Но на этом приятные сюрпризы не закончились. «LeShow Москва 2022» стала площадкой премьерного показа Натальи Матвеевой, выпускницы Лаборатории Моды Вячеслава Зайцева. Дизайнер представила свой бренд эксклюзивных меховых изделий Re-Look Furs. Специалисты fashion-индустрии уже назвали эту коллекцию знаковой, поскольку она отражает все самые актуальные тенденции в мире меховой моды. А гостей особенно заинтересовали необычные оригинальные джинсовые куртки с меховыми инкрустациями из разноцветной норки. Высокую оценку у публики также получили и комбинированные вещи.

В заключительной части внимание гостей захватила новая авторская коллекция верхней одежды от Бренда TSIGANOVA. Широко известная публике певица и модельер Виктория Цыганова феерично завершила показ коллекцией «THE BEST A LA RUSSE». В ней собраны все хиты TSIGANOVA, а главный фаворит, несомненно, драгоценный русский соболь и самобытная ручная вышивка. Использование натуральных материалов, ярких и сочных цветов, коллекция «THE BEST A LA RUSSE» — это тепло и сказочность загадочной русской души, погружение в мир истиной красоты, показ от всего сердца. Одним словом, настоящий перформанс! Виктория Цыганова в этом году отмечает юбилей своего бренда – 25 лет, что символично вписалось в концепцию 25-ой Юбилейной Международной выставки зимней моды LeShow. Помимо дизайнерских талантов, Виктория Цыганова порадовала гостей своим филигранным выступлением. Ни один гость не остался равнодушным от душевного исполнения любимых хитов.

Организовал гала-показ режиссер-постановщик Николай Затылкин и его команда «ZATYLKIN FASHION TEAM»!

Еще одним приятным сюрпризом для всех гостей стал праздничный фуршет в честь Юбилея Выставки. В зале присутствовали известные российские знаменитости, инфлюенсеры и представители СМИ.

Юбилей LeShow прошёл с размахом!

Фото предоставлены организаторами