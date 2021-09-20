Татьяна Печникова: «Чтобы быть красивой, нужно быть счастливой и жить в гармонии с собой!»

Заслуженная артистка России, лауреат Российской музыкальной премии «Casta Diva», лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска" в номинации "Опера - женская роль", лауреат премии Фонда Евгения Колобова «За беззаветное служение оперному искусству», преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных Татьяна Печникова разрушает банальные стереотипы, что оперные певцы не могут обладать субтильной фигурой.

Примадонна оперного искусства восхищает изяществом и хрупкостью точёной фигуры и вдохновляет искренним блеском счастливых глаз! Предпочтения Татьяны в одежде, обуви и аксессуарах являются отражением её мировоззрения - красота и элегантность, оригинальность и индивидуальность!

«Для меня одежда - настроение и состояние души!»: говорит Татьяна. А ещё она убеждена в том, что женщина всегда должна оставаться иллюзией! Эта восхитительная леди нашла не только свой уникальный стиль, но и открыла секрет вечной молодости и свежести!

В этом интервью Татьяна рассказала о любимых брендах одежды и обуви, а также поделилась рационом питания и лайфхаками красоты.

Вы всегда элегантно и очень красиво выглядите! Как могли бы охарактеризовать свой индивидуальный стиль?

Мой стиль - творческая элегантность! Предпочитаю дизайнерскую одежду, необычную и стильную. Люблю и яркие цвета, и тёплые классические оттенки - всё зависит от настроения.

Пользуетесь услугами имиджмейкера или сами подбираете себе гардероб?

Я сама подбираю себе гардероб. Люблю ходить по магазинам, когда есть свободное время, слежу за тенденциями моды.

Каким брендам отдаёте предпочтение в обычной жизни и наряды каких дизайнеров чаще всего выбираете для светских мероприятий?

Для меня одежда - это моё настроение и состояние души! Люблю красиво одеваться всегда, а не только на какие-то события. В повседневной жизни выбираю дизайнерскую одежду, а на светские мероприятия - вечернюю дизайнерскую. Мне нравятся вещи итальянских марок Oblique, Stefanel, французских брендов Bleu Blanc Rouge и Nathalie Garson, из отечественных дизайнеров особенно выделяю Ксению Князеву, а также белорусского дизайнера Алёну Горецкую.

Какую обувь предпочитаете?

Я много гуляю по городу, веду активный образ жизни, поэтому выбираю элегантную, красивую и удобную обувь. Из брендов отдаю предпочтение Baldinini и Prada.

Если говорить об украшениях - какие металлы и камни Вам импонируют?

Мне нравится золото и красивая дизайнерская бижутерия. На вечерние выходы непременно надеваю бриллианты, очень уж они красивые!

За годы карьеры вы блистали в огромном количестве постановок. В каком спектакле у вас были самые любимые костюмы? Расскажите о них.

За годы карьеры было сыграно огромное количество ролей, для премьерных спектаклей было сшито много разных костюмов, велась большая работа с российскими и зарубежными художниками по костюмам. Мне сложно выделить какой-то один спектакль или костюм, потому что все они были красивые и удобные. Были платья изысканные и дорогие, были - яркие, броские, сексуальные, стильные и шокирующие. Каждый костюм соответствовал образу и помогал выразить характер героини. Удобство постановок в европейских театрах в том, что образ создаётся с начала репетиционного процесса премьерного спектакля. Художники по костюмам подбирали приблизительные платья, а актрисы в них репетировали в репетиционных пространствах с самого начала творческого процесса постановки. В процессе работы над спектаклем шились основные костюмы, в которых репетировали уже при выходе на главную сцену театра и, соответственно, пели сам спектакль.

Вы находитесь в потрясающей форме - как поддерживаете фигуру?

Эстетика современного оперного театра предполагает, чтобы героиня выглядела красиво и ухоженно, была стройной и подтянутой. Поэтому, конечно, приходится следить за рационом. Стараюсь по возможности правильно питаться, пить много воды. Как говорят наши врачи-фониатры: «Голосовые связки любят воду». Я очень люблю ходить, прохожу в день по 10 километров, везде, когда и где возможно, хожу пешком, это тоже способствует поддержанию формы. Но жестких ограничений в питании у меня нет. Могу съесть и сладкое, и поздно поужинать. Стараюсь жить в гармонии с собой и слушать свой организм.

Каков Ваш стандартный рацион питания?

Стандартный рацион питания - фрукты, овощи, рыба, ржаной хлеб, очень люблю кофе. Главное - получать удовольствие от процесса еды: чтобы всё, что ешь, было вкусно! Это не только система питания, но и правильный настрой. Стараюсь питаться тогда, когда чувствую, что проголодалась. Если расписание не позволяет, то ем немного и иду трудиться.

Поговорим об уходе за собой. Без каких бьюти-процедур ни проходит ни один Ваш день?

Конечно, внешний вид важен для каждой женщины, а для артистки - особенно. Современная косметология даёт большие возможности ухода за собой, который не составляет большой сложности. В домашних условиях делаю стандартные процедуры: люблю разные маски, их сейчас очень много, нужно найти те, которые подходят именно Вам. Конечно, 2-3 раза в месяц хожу на процедуры по уходу к своему косметологу, а также курсами делаю массажи.

Поделитесь лайфхаками красоты от Татьяны Печниковой.

Чтобы быть красивой, нужно быть счастливой и жить в гармонии с собой! Важно любить и быть любимой! Сохраняйте тёплые и открытые отношения с близкими людьми: они несут свет, дарят радость и гармонию, покой и наслаждение. Занимайтесь любимым делом, следите за своим здоровьем. Мы не запоминаем года - мы запоминаем моменты! Успейте их подарить как можно больше родным людям. Помните, что жизнь - бумеранг! Живите так, чтобы к вам возвращалось добро!

Официальный сайт Татьяны - https://www.tatianapechnikova.com/.

Инстаграм: @tpechnikovaofficial

Корреспондент: Бурулева Юлия

Фотографии: личный архив Татьяны Печниковой