"Тайна лошади". Выставка работ российского фотографа Александра Забегина в Париже

21 июня 2022 г. в Париже открылась выставка работ российского фотографа Александра Забегина. Экспозиция представляет собой расширенную версию его венецианской выставки, прошедшей в Италии во время Biennale Architettura 2021, и композиции, показанной в окнах Русского духовно-культурного православного центра во Франции в марте-апреле 2022 года. Название выставки "Тайна лошади" отражает любовь автора к лошадям. Неординарный талант Александра в умении общаться с лошадьми позволяет ему делать по-настоящему уникальные снимки.

Александр Забегин – графический дизайнер и профессиональный фотограф. В арсенале художника более 20-ти персональных выставок в России и за рубежом, победы в международных художественных конкурсах, многолетнее сотрудничество с российскими государственными музеями и Дубайским скаковым клубом, публикации в книгах, газетах и журналах. Постоянная экспозиция работ художника находится на Центральном Московском ипподроме.

Выставка организована Русским духовно-культурным православным центром во Франции, МГПХА им.Строганова и Галереей ZABEGINA. Куратор выставки – Профессор К.Н.Гаврилин, зав. кафедрой истории искусств МГХПА им. Строганова

Выставка продлится до 26 июня 2022 г. по адресу:

CENTRE SPIRITUEL ET CULTUREL ORTHODOXE RUSSE

1 quai Branly, 75007 Paris, France

Часы работы: вторник – воскресенье с 14.00 до 19.00.

Вход свободный