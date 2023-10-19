Телеканал СТС Kids наградил лучших блогеров премией «Супер Лайк Шоу»

14 октября внимание всей детской аудитории страны было приковано к столичному «Острову мечты», где состоялась церемония вручения первой Музыкальной премии телеканала СТС Kids «Супер Лайк Шоу». Это уникальное мероприятие подобного формата для детей и подростков: звёздные блогеры страны и юные исполнители боролись в этот день за звание лучшего артиста в разных номинациях.

Мероприятие прошло в КЗ «Москва» и собрало более 4000 восторженных зрителей.

Отличительный чертой церемонии уже на входе стала не красная, а розовая дорожка, по которой прошли более 50 известных блогеров, юных звезд Рунета. Здесь были Милана Хаметова, Милана Филимонова, Настя Кош, Алёна Аурум, Viki Show, семья Kikido, Steshok, Влад Кобяков, Арина Дубкова, Милана Некрасова, Давид Туров, Симка, Энджел Жуков, Вика Андриенко, семья блогеров Black2White, Владимир Лёвкин с женой Марусей и дочкой Никой, Helen Yes, Сахар со стеклом, Джиган и его жена Оксана Самойлова с детьми, музыкальная группа M&A, Кристи Чарм, Eva MASH, AlisaToka, Виола, Бэтси, Elizabett, ZEЧИПСЫ и многие другие.

Юные гости церемонии смогли увидеть своих кумиров на расстоянии вытянутой руки и услышать их эксклюзивные выступления уже на розовой дорожке перед началом церемонии. Кому повезло – успели даже взять автографы и сделать совместные селфи.

Ведущими розовой дорожки стали резиденты телеканала CTC Kids Настя Князева, Таисия Скоморохова, Мария Янковская, а также музыкант, победитель телепроекта «Голос.Дети» Влад Тюкин. Одежду для ведущих любезно предоставил бренд стильной одежды для детей и подростков Gulliver, генеральный партнер мероприятия. Здесь же неподалеку разместилась и специальная фотозона от Button Blue, а также арт-объект официальных медиапартнеров праздника – ВКонтакте, где было сделано в тот день немало запоминающихся снимков. В зале собирающихся зрителей встретил зажигательный диджейский дуэт «ME&MOM».

Затем началась и сама церемония, которую открыло масштабное шоу на стыке моды и танца от Продюсерского центра «Грани». С вступительным словом на сцену вышли директор телеканала СTС Kids Лев Макаров и продюсер музыкальной премии «Супер Лайк Шоу» Алина Янковская, которые передали самые теплые пожелания всем участникам и незабываемых эмоций и ярких впечатлений зрителям.

Невероятное по своей красоте, размаху, спецэффектам и креативной задумке «Супер Лайк Шоу» поразило всех! Эмоции в зале, в котором наблюдался полный аншлаг, зашкаливали! Ведь все пришли поддержать своих «любимок» и выбрать среди них «самых-самых». Зрители застывали в предвкушении каждого следующего номера и, каждый раз затаив дыхание, слушали объявления номинантов и победителей, чтобы затем разразиться шквалом аплодисментов.

Награды вручали в этот вечер певец, в недавнем прошлом солист группы «На-на» Владимир Левкин, актрисы сериала «Новые папины дочки» Ева Смирнова и Полина Денисова, руководитель агентства Kids Project Любовь Блохина, ведущий телешоу «ПроСТО кухня» Александр Белькович, Victoriaportfolio и ее дочери Мирослава и Злата, российский фитнес-блогер Алексей Столяров, популярные блогеры Димас Блог и Аня Ищук, директор телеканала СTС Kids Лев Макаров и директор по маркетингу телеканала СTС Kids Надежда Горшкова, звездочка сериала «Манюня» Карина Каграманян, певица и блогер Ваша Маруся и, конечно же, ведущие церемонии. Ими стали: лауреат телевизионной премии ТЭФИ Kids Настя Князева и музыкант, певец, сын солиста группы «Руки Вверх!» Энджел Жуков, блогеры-миллионники Леша Янгер и Марьяна Локель, а также популярные видеоблогеры и певцы Настя Кош и Влад Кобяков.

Прямой эфир розовой дорожки в официальной группе СТС Kids ВКонтакте собрал более миллиона просмотров. Премьера премии «Супер лайк шоу» пройдет 27 октября в 18:00 на телеканале СТС Kids.

И вот, вот они, имена победителей в разных номинациях!

1. «Лучшая песня» - Милана Хаметова (песня «Купи песика»)

2. «Любимка года» - Viki Show

3. «Коллаб года» - Милана Хаметова и Василиса Кукояка (песня «Краш»)

4. «Лучший клип» - Милана Филимонова (песня «Бабл Гам»)

5. «Открытие года» - Elizabett

6. «Звёздный старт» - канал «Samkids»

7. «Лучший саундтрек к шоу» - Алёна Аурум и Мария Янковская (песня «Мне НРА»)

8. «Супер лайк Детского радио» - Таисия Скоморохова

9. «Краш года» - Камиль Kikido

10. «Любимый блогер» - Влад А4

11. «Звёздная семья» - Viki Show

12. «Подписчики года ВКонтакте» - Таисия Скоморохова

Масштабное «Супер Лайк Шоу» от телеканала CTC Kids, организованное креативным агентством Kids Project, запомнилось многим не только обилием юных звездных любимцев, но и качественной сценографией, продуманными декорациями и спецэффектами, а также музыкальными номерами – от рэпа и поп-музыки до крутого гитарного рока, что смотрелось живо и интересно.

«Вы устроили настоящий переворот в детском шоу-бизнесе», – оценил событие заместитель генерального директора по концертной деятельности КЗ «Москва» Василий Никитин.

«Проект, безусловно, уникальный, – комментирует директор СТС Kids Лев Макаров. – Это премия для детей, где выступают дети, где голосуют дети и поют в основном тоже дети. И мы рады, что можем поделиться незабываемыми эмоциями со всеми нашими зрителями в эфире канала».

Как сообщил основатель Kids Project Дмитрий Чеклов, музыкальная премия телеканала CTC Kids «Супер Лайк Шоу» планируется быть ежегодной, и в следующем году еще больше детей смогут проявить себя, показать свои таланты, а зрители – вновь встретиться со своими кумирами вживую.

Генеральный партнер:

Бренд стильной одежды для детей и подростков Gulliver