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Ольга Зиновская

Телеведущая Ирина Сашина растит чемпионку мира

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  • 04 Октября 202323:55

Популярная ведущая  утренней программы НАСТРОЕНИЕ на телеканале ТВ ЦЕНТР не дает 9-летней дочке расслабляться ни дня. Акробатический Рокнролл занимает все ее свободное время. Даже в свой день рождения Марике пришлось променять модное красивое платье и туфельки на танцевальный костюм и джазовки. Уже был запланирован праздник с гостями и программой, но выяснилось, что в это же время пройдут Межрегиональные соревнования по акробатическому рок-н-роллу в Ярославле. Надо было выбирать. Причем Ирина не давила на Марийку, та сама приняла решение быть с командой. И не ошиблась. Уехала домой с кубком и золотой медалью.

Причем поздравили девочку все участники соревнований прямо на церемонии награждения. А любимые тренеры и команда Soul team еще и сделали сюрприз в виде  торта со свечками, Марика не долго думала и  загадала стать чемпионкой мира. Ирина Сашина это желание дочери всячески поддерживает и считает, что цели надо ставить самые амбициозные в любом деле, а уж тем более в спорте.

Сразу после соревнований Ирина Сашина поздравила дочку с 9 летием и подарила очень нежные девичьи сережки и браслетик. 

Фото: личный архив Ирины Сашиной

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