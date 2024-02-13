Теперь и для мужчин. Впервые в belle you мужская линия базовой одежды belle you homme

Российский бренд базового нижнего белья и одежды belle you в преддверии праздника 23 февраля представляет новую капсулу belle you homme — символично, что долгожданный запуск линии мужской базовой одежды состоялся перед Днём защитника Отечества.

Бренд впервые запустил линию базовых изделий для мужчин. Лаконичные модели, выверенный крой и ничего лишнего: лонгсливы, футболки, нижнее белье и носки — все то, вокруг чего строится повседневный мужской гардероб. Классическая цветовая гамма, мягкие и натуральные материалы, комфортная посадка. Теперь шопинг стал легче, ведь в belle you есть все для него и для нее.

В мужскую линию вошли: лаконичные футболки, лонгсливы, удобные трусы и носки, которые подойдут на любой тип фигуры. Расскажем подробнее о новой линии:

Футболки и лонгсливы с правильным кроем из плотного хлопка. В капсуле представлены две модели футболок и один лонгслив:

Классическую футболку выполнили из плотного трикотажа, а оверсайз модель из более легкого трикотажа. Лонгслив из плотного хлопка с классической посадкой и вырезом горловины.

Также в капсулу вошли комфортные модели трусов с удобной резинкой по талии и функциональным гульфиком. Изделие не сковывает движений, дышит и обеспечивает дополнительную поддержку внутренней ластовицы.

Конечно же, дополнили капсулу хлопковыми носками средней и классической длины в базовых цветах. Вся линия homme представлена в размерах до 2XL.

Все изделия идеально сочетаются с другими элементами одежды и станут хорошим подарком к грядущим праздникам. В магазинах и на сайте вы найдете уже готовые наборы в подарочной упаковке.

Знакомьтесь с новой линией homme в магазинах и на belleyou.ru: https://belleyou.ru/catalog/muzhchinam/?utm_source=tg&utm_medium=post&utm_campaign=man

Собирайте базовый гардероб для двоих в belle you и проводите больше времени вместе!