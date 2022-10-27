Geox представляет женскую коллекцию верхней одежды сезона Зима 2022/23

Источником вдохновения для новой коллекции верхней одежды Geox в новом сезоне стала Скандинавия, с ее лаконичностью и обволакивающей теплом философией хюгге. Минималистичный крой и отделка напоминают о чистоте геометрических линий, цветовая палитра отсылает к северной зиме, украшенной сверкающим снегом и сиянием льдов за окном, а современные технологии и материалы делают эту верхнюю одежду понастоящему комфортной.

Модели из экомеха придутся по вкусу ценительницам эффектных образов. Это невероятно мягкие, легкие и уютные пальто с подкладкой из экологически чистого теплого наполнителя в сливочно-белом и графитовом оттенках, а также жилеты, вдохновленные эпохой 60-70-х годов - в белом, черном и голубом цветах. Модели могут дополнить как повседневные образы, так и добавить изысканности вечерним аутфитам, идеально сочетаясь с платьями, юбками и брюками из струящихся тканей.

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