13 октября в павильоне №21 на ВДНХ состоялся пресс-день в честь открытия выставки-реконструкции «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая».

Впервые в России москвичам и гостям столицы представлена выставка-реконструкция, основанная на археологической сенсации XX века - глиняной армии китайского императора Цинь Шихуанди, правившего в III веке до нашей эры. Китайская Терракотовая армия является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и по праву может считаться восьмым чудом света. В этих фигурах воплотились рационализм эпохи Цинь и своеобразная красота в благородном, торжественном безмолвии древних изваяний. С приветственной речью выступали президент выставочной компании «Ротекс» Евгений Сергеевич Ромаскевич, Заведующий кафедрой китайской филологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Институт стран Азии и Африки, кандидат исторических наук, доцент по кафедре истории стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии Марк Юрьевич Ульянов, Директор Института Китая и современной Азии РАН Бабаев Кирилл Владимирович, «Дом народов России» советник Тимур Муххамедович Мухамедов и коммерческий директор ВДНХ Зельдич Тимур Эдуардович.

На сегодняшний день Терракотовая армия, наряду с Великой Китайской стеной, является одной из главных достопримечательностей Китая. Над созданием армии - символом величия Древнего Востока и неотъемлемой частью культурного наследия Китая, трудилось около 700 тысяч человек. Благодаря их кропотливому труду выразительность и парадность терракотовых воинов затмевают собой все остальные открытия на территории императорского мавзолея.

На ВДНХ в павильоне №21 посетителей ждали детально воссозданные в натуральную величину статуи терракотовых воинов и лошадей, которые в свое время представляли собой мощь армии династии Цинь, реплики колесниц, оружия, предметов быта, а также галерея красочных исторических костюмов. Всего на выставке было представлено более 150 экспонатов.

Впечатляющие спецэффекты, световое шоу и видеопроекции – все это позволило посетителям выставки погрузиться в мистическую атмосферу далекого прошлого и ощутить реальный масштаб грандиозной армии, охраняющей покой Первого Императора – человека-эпохи, великие проекты и преобразования которого на сотни лет опередили свое время.

Организатор: ООО «Ротекс»

Место проведения: г. Москва, Проспект Мира, 119 стр. 21 (ВДНХ, Павильон №21)