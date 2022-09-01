The Doors впервые в России на большом экране

В летнем кинотеатре Summer Cinema by KION прошла светская премьера культового байопика Оливера Стоуна о Джиме Моррисоне и легендарной группе The Doors. В широкий прокат кино вышло 25 августа. Мировая премьера отреставрированной 4к-версии состоялась на Каннском кинофестивале (Cannes Classic) в 2019 году.

Американский кинорежиссер, обладатель трех премий «Оскар», Оливер Стоун раскрывает бунтарский образ Джима Моррисона, используя 25 песен группы The Doors в хронологической последовательности. Это не просто история главного бунтаря ХХ века, это настоящее путешествие в психоделические шестидесятые. В главных ролях: Вэл Килмер, Мег Райан, Кайл Маклоклен и Билли Айдол.

«Лучшие умы и силы собрались для работы над выпуском The Doors. Мы не можем сдержать гордости и ликования, став первой компанией в России, запускающей спецсобытия имени Джима и готовящей всероссийский прокат. Джим — персона, сильно повлиявшая на современную музыку, культуру в целом и даже этику, а события этого фильма легко можно было бы представить и в наше время. Бунтарство, пацифизм, яркие взлеты, вера в свои силы и ориентация на внутренний компас, отсутствие рамок — то, что так нужно нам всем в эти непростые дни», — прокомментировала генеральный директор кинопрокатной компании Про:взгляд Татьяна Долженко.

Александр Арутюнов, Ирина Безрукова, Яна Крайнова, Юлия Александрова, Дмитрий Исхаков, Евгений Коблов, Алена Чехова, Алика Смехова, Татьяна Геворкян, Анатолий Руденко, Снежина Кулова, Александр Энберт, Ангелина Стречина, Екатерина Соколова-Жубер, Татьяна Геворкян, IVAN, ANSE стали первыми зрителями The Doors в Москве. В летнем кинотеатре, под dj-сет композиций культовой группы гости удобно расположились за столиками в ожидании показа.

Представил фильм известный музыкальный критик Борис Барабанов: “Тут нет драматургии по учебникам. Есть музыка, есть пляжи, есть шикарные концертные съемки. Все это, безусловно, затягивает. В 90-е у нас с друзьями была традиция. Мы собирались вместе в день рождения Джима Моррисона и смотрели The Doors на VHS-кассетах. Это для тоже был своего рода праздник и способ уйти из будней, от забот, несчастий, эмоций в волшебный мир. Так говорят про все фильмы. Но это так и есть в данном случае”.

Сразу после показа в честь премьеры в баре «Стрелка» прошла вечеринка. Тематические сеты сыграли именитые московские меломаны — главный hi-fi блогер страны Михаил Борзенков и коллекционер пластинок Евгений Юстюженко.

Гости поделились впечатлениями о фильме:



Александр Арутюнов: Потрясающее кино, такое стильное, дико красивое, с таким духом, сегодняшним. Гениальный персонаж, Мег Райан прекрасная. Удивительно, конечно, в эти годы видеть любимых артистов в молодости. В конце кино грустное, но мы все знали, что случится. Жаль всегда, что такие люди уходят до 30, как показывает практика.

Ангелина Стречина: Честно говоря, я настолько под впечатлением, что сейчас в мыслях о фильме, о жизни… потрясающе и очень страшно, конечно…

Александр Энберт: Фильмы Оливера Стоуна всегда очень своеобразны и атмосферны. И данный байопик не стал исключением. Управляемый хаос, призванный подчеркнуть погружение главного героя в свой собственный мир, умело выстраивается монтажом из смелых визуальных образов.…С точки зрения визуальной эстетики, конечно, картина Стоуна как всегда выглядит очень цельно и крепко смотрится от начала до самого конца. Всем любителям кинематографа для разнообразия своего вкуса очень рекомендую!

Евгений Коблов: Сильное кино. Оставляет приятное долгое послевкусие. Режиссер, съемочная команда, артисты, конечно, гениально показали трагическую жизнь культового артиста и творца Джима Моррисона. Мы мгновенно попали в атмосферу 60-х. Фильм понравился. Смотреть однозначно стоит.

Дарья Поверенова: Фильм The Doors первый раз я посмотрела в 1994 году. Могу сказать, что сейчас он произвел на меня более сильное впечатление, чем 30 лет назад. Хотя и тогда поразило кино и работа Вэла Килмера, который блестяще сыграл Джима Моррисона. Пронзительный, драматичный фильм, великолепная Мег Райан, юная красотка. Оливер Стоун один из моих любимых режиссеров. Он всегда точен, пронзителен, драматичен. Фильм очень крутой.

Дана Борисова: Фильм произвел сильнейшее впечатление. Он смотрится мега актуально, современно. Культовая музыка The Doors пробирает до мурашек. Фильм держит с первой минуты до последней. Этот тот фильм, который я бы с легкостью пересмотрела 3-4 раза.

Алена Чехова: Интересный, яркий, бунтарский фильм. Для меня вчера было особым удовольствием насладиться фильмом Оливера Стоуна на Стрелке. Фильм запомнился яркими актерскими образами. Вел Килмер настолько подробно, ярко и точно передал персонаж, что создавалось впечатление, что мы сами находимся на концерте самого Моррисона. Фильм настолько реалистичен. Фильм-погружение. Думаю, зрителю будет интересно совершить это путешествие вместе с группой The Doors.

Снежина Кулова: Мне кино очень понравилось. Оливер Стоун и яркий документалист, и тонкий творец художественного фильма. Именно поэтому картина The Doors у него получилась такая фантастическая: ты полностью погружен на 360 в эпоху творчества группы, при этом так много художественных режиссерских ходов. Не могу не отметить визуальную составляющую. Всем советую посмотреть этот фильм.

Анастасия Макеева: Очень круто снято, фантастическая игра актеров. В фильме воспевается классическая романтика рока. Такое кино будет иметь грамотное воздействие на человека осознанного.