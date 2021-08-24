Тоники: нормализация pH баланса и эффективное увлажнение

В процессе очищения и ухода за кожей важно не пренебрегать процедурой её тонизирования. Именно тоники восстанавливают баланс рН кожи и подготавливает её к эффективному увлажнению и восстановлению. Тоники полезно использовать не только в вечернем, но и в утреннем уходе.

Сегодня мы продолжим делиться нашими рекомендациями по уходу и расскажем о трёх эффективных тониках от брендов Herbalife, Aravia и Librederm.

Тоник очень важен при уходе за кожей. Он окончательно удаляет все загрязнения, восстанавливает pH – баланс и освежает лицо. В тонизирующем лосьоне Skin содержатся активные компоненты – экстракт сока Алоэ вера, гамамелиса и розмарина, витамины группы B, C и E, которые улучшают микроциркуляцию, способствуют обновлению клеток кожи, препятствуют фотостарению, оказывают противовоспалительное действие.

Лосьон деликатно ухаживает за вашей кожей, освежает и увлажняет её, не стягивая. Средство подходит для всех типов кожи. Регулярное использование лосьона утром и вечером помогает подготовить кожу к лучшему усвоению омолаживающих и увлажняющих средств для более эффективного результата.

Тоник с AHA-кислотами станет отличным дополнением к уходу за проблемной кожей. Средство поможет выровнять тон и рельеф кожи, улучшить цвет лица, устранить следы постакне и сократить глубину имеющихся морщин. Уникальный состав способствует регенерации и обновлению клеток, уменьшению пигментации и очищению пор.

Эффект достигается благодаря уникальной комбинации компонентов:

Молочная кислота – отшелушивает, усиливает синтез коллагена и увлажняет кожу. Уменьшает угревые высыпания, сужает поры.

– отшелушивает, усиливает синтез коллагена и увлажняет кожу. Уменьшает угревые высыпания, сужает поры. Гликолевая кислота – обеспечивает глубокое очищение кожи, отшелушивает и тонизирует. Выравнивает рельеф кожи, сглаживает следы постакне и рубцы.

– обеспечивает глубокое очищение кожи, отшелушивает и тонизирует. Выравнивает рельеф кожи, сглаживает следы постакне и рубцы. Экстракт красного винограда – защищает от воздействия окружающей среды, способствует восстановлению зрелой кожи.

– защищает от воздействия окружающей среды, способствует восстановлению зрелой кожи. Яблочная кислота – увлажняет, повышает упругость и эластичность, стимулирует выработку коллагена, выравнивает цвет лица, укрепляет капилляры.

– увлажняет, повышает упругость и эластичность, стимулирует выработку коллагена, выравнивает цвет лица, укрепляет капилляры. Лимонная кислота – освежает цвет лица, устраняет мелкие морщинки, неглубокие шрамы и выравнивает тон кожи.

– освежает цвет лица, устраняет мелкие морщинки, неглубокие шрамы и выравнивает тон кожи. Экстракт ананаса – смягчает и освежает, очищает и сужает поры, борется с возрастными изменениями.

– смягчает и освежает, очищает и сужает поры, борется с возрастными изменениями. Экстракт лимона – обладает противовоспалительным и дезинфицирующим действием.

– обладает противовоспалительным и дезинфицирующим действием. Экстракт граната – стимулирует выработку коллагена и улучшает микроциркуляцию кожи, оказывает увлажняющее и противовоспалительное действие.

Способ применения. Средство подходит для ежедневного применения. Использовать тоник можно 1-2 раза в день, нанося на чистую кожу после умывания.

Важно. После применения тоника необходимо использовать средства с SPF-фактором защиты, чтобы избежать появления пигментации.

Подходит в качестве ежедневного ухода для нормальной и чувствительной кожи. Эффективно увлажняет кожу, мягко удаляет с ее поверхности остатки очищающего средства, восстанавливает и нормализует липидный баланс, придает ощущение свежести, чистоты и комфорта!

Низкомолекулярная гиалуроновая кислота обеспечивает глубокое увлажнение кожи, предотвращает трансэпидермальную потерю влаги и поддерживает ее необходимый уровень в течение дня.

Компоненты NMF (Натурального Увлажняющего Фактора) проникают в поверхностные слои кожи, обеспечивая оптимальный уровень увлажнения на длительное время. Гиалуроновый тоник-софтнер является идеальным дополнением к косметическим средствам товарного знака LIBREDERM®

Применение:

Нанесите небольшое количество тоника на ватный диск и протрите кожу лица, избегая области вокруг глаз утром и вечером после процедуры очищения. Далее используйте средство основного ухода LIBREDERM®, подходящее вашему типу кожи. Не требует смывания.