Топ – 3 популярных авторских методик в косметологии от Карла Тавберидзе

Широта рынка красоты и количество всевозможных процедур не перестают удивлять, постоянно появляются новые процедуры, уходы, методики, скорость развития которых опережает возможность их запоминания. Карл Тавберидзе – врач-косметолог, пластический хирург, автор методики Soft Touch рассказал об уникальных авторских методиках, включающих в себя комплекс процедур и решающих сразу целый спектр запросов современной красавицы.

SOFT TOUCH

Уникальный, запатентованный авторский метод, завоевавший популярность во всем мире, который не требует разрезов и периода реабилитации. Эффект ощущается мгновенно. Суть метода заключается в том, что в различные области лица вводятся филлеры на основе гиалуроновой кислоты и восполняется недостающий объем. Такие манипуляции позволяют без хирургического вмешательства и позволяют избавиться от глубоких мимических морщин в районе глаз, разгладить линию лба, подтянуть каркас лица в целом, сделать лицо более гармоничным без потери естественности.

Бытует ошибочное мнение, что процедуры омоложения необходимо начинать проводить после 40 лет, когда уже явно становятся заметны возрастные изменения. Однако, если уделить этому внимание раньше, то эффект молодости можно продлить на долгие годы, не запуская ситуацию.

NECK OF DREAM

Процедура, основывается на установке мезонитей в проблемные зоны,избавляет от второго подбородка, помогает сгладить глубокие носогубные складки, возвращает четкость овала. В чем преимущество данной методики? Высочайшая эффективность! Результат можно наблюдать уже в момент вживления нитей. Наибольший эффект достигается при комплексном сочетании процедур SOFT TOUCH и NECK OF DREAM.

FRONT LIFT

Методика FRONT LIFT сочетает в себе три составляющие:

- нитевой лифтинг волосистой части головы;

- инъекции ботулотоксина;

- введение филлера.

Нитевой лифтинг позволяет разгладить кожу лба и вернуть брови на их законное место.

Гиалуроновая кислота активизирует в организме процессы выработки коллагена, что благотворно влияет не только на внешний вид кожи, но и позволяет организму омолодиться, идет на пользу суставам. Филлеры на основе гиалуроновой кислоты характеризуются высокими пластическими свойствами, моментально распределяется в тканях. Они обеспечивают длительное увлажнение кожи, защищают ткани от разрушения под действием свободных радикалов.

На что же способен ботокс? Ботулиническим токсином корректируют мимические морщины, не существует более надежного способа убрать лучики вокруг глаз или разгладить лоб. При работе с нижней третью лица усилия направлены на проявления возрастного птоза – поплывшего овала, появление брылей, опустившихся уголков губ.

Важно учитывать, что с возрастом происходит снижение тонуса и способности кожи сокращаться, она может обвиснуть и вот тут на помощь приходит FRONT LIFT, так как только комплексное воздействие: нитевой лифтинг, инъекции ботулотоксина, использование филлеров поможет добиться мгновенного результата.

Часто, в погоне за хорошей фигурой женщины не соблюдают основное правило – постепенность и кожа, которая с возрастом теряет свой тонус, не успевает сократиться. Это приводит к тому, что после похудения лицо становится сильно осунувшимся, средняя часть лица выглядит плоской, контуры лица обвисают. Что же делать?

Вот тут на помощь придет комбинированная методика FRONT LIFT. Проблемная зона прорабатывается филлерами на основе гиалуроновой кислоты определенной плотности, производится нитевой лифтинг волосистой части головы и устраняются мимическая активность с помощью ботулотоксина, так как уже на протяжении многих лет именно ботокс является средством, не имеющим себе равных в борьбе с морщинами в области глаз.

Отражение в зеркале не радует? Появились возрастные изменения кожи лица? После активного похудения лицо стало плоским и полезли брыльки?

Триада процедур: SOFT TOUCH, FRONT LIFT, NECK OF DREAM поможет в кратчайшие сроки превратиться в красавицу и сэкономит деньги, что так важно в наше непростое время!