Топ 3 весенних процедур для лица и тела от эксперта Candela Excellence Clinic

В весенний период солнечных дней становится все больше, что улучшает настроение, стимулирует выработку витамина D, укрепляет иммунитет. Обратной стороной медали являются накопившиеся последствия зимних холодов, авитаминоза, переедания, стрессов. Самое время пересмотреть свой уход и перейти к самым эффективным методам, чтобы подготовиться к летнему сезону!

«Ухаживать за кожей, стараясь сохранить ее молодость и здоровье, нужно регулярно, вне зависимости от времени года. С развитием технологий, возможности косметологии позволяют добиться потрясающих результатов уже после первой процедуры. Чтобы выглядеть на все 100 больше не нужно экспериментировать с баночками косметики, нагружаться в спортзале и сидеть на диетах. Уже сегодня возможно избавиться от давних переживаний, комплексов или недостатков. Главное – подобрать квалифицированного специалиста» – рассказывает врач-дерматолог, косметолог Центра эстетической медицины Candela Excellence Clinic, клинический тренер Candela и Cocoon Medical, Ася Седельникова.

Ультразвуковой смас-лифтинг

Беспокоят первые признаки старения, морщины “усталости и грусти”, мимические морщины? Благодаря одной процедуре ультразвукового смас-лифтинга достигается эффект омоложения, лифтинга и коррекции морщин, выдающих прожитые года, чрезмерную сухость кожи и стресс.

Процедура на аппарате Ulthera – ультразвуковой смас-лифтинг – подразумевает воздействие волн ультразвука на ткани SMAS. В результате чего происходит точечное нагревание и сокращение. Добившись этих эффектов, удается подтянуть овал лица и ткани кожного покрова. Самое главное преимущество смас-терапии заключается в том, что после ее проведения не потребуется никакой реабилитации. Уже на следующий день можно пойти на работу, важную встречу или свидание.

Через 1,5-2 месяца станет возможной оценка первых результатов проведенной процедуры, далее они будут только нарастать и продержатся в течении нескольких лет. Даже после одной процедуры будут наблюдаться положительные изменения: четкий овал лица, лифтинг верхнего века, приподнятые "молодые" скулы, разглаженные морщины и складки, лифтинг кожи в зоне шеи и декольте, естественный результат омоложения.

Light & Bright

Данная процедура делается на аппарате Nordlys и представляет собой комплексное воздействие узкополосного импульсного света (SWT технология) и фракционного неаблятивного лазера.

Цель данной процедуры – избавить от сосудистых и пигментных проявлений, выровнять цвет, уменьшить выраженность пор и улучшить текстуру. Процедура Light & Bright, как фото-фильтр, делает кожу ровной и сияющей, позволяя забыть о необходимости использования тональных средств, что особенно актуально в весеннее и летнее время.

Курс состоит из 3-4 процедур, промежутки между которыми составляют 4 недели. Как правило, пациенты легко переносят световое воздействие и применение анестезирующих средств не требуется. Но для особо чувствительных всегда есть возможность уменьшения неприятных ощущений при помощи кремового анестетика.

Сама процедура занимает около получаса, а реабилитация длится от пары дней до недели.

Для достижения максимально красивого и длительного результата, который будет радовать на протяжении всего весеннего и летнего периода, возможно сочетать процедуры ревитализации и лазерного воздействия, которые прекрасно дополнят друг друга и дадут максимальный эстетический результат.

Криолиполиз

Похудеть без изнуряющих тренировок в спортзале и диет – не сказочная мечта, а реальность!

Криолиполиз на аппарате Cocoon Cooltech – это современный метод локального воздействия холодом на подкожно-жировую клетчатку. Низкая температура запускает процессы, приводящие к гибели жировых клеток, которые со временем выводятся из организма естественным путем. Повторно жир на обработанной области не появляется, даже если увеличивается общий вес. Процедура не требует анестезии и реабилитации, безболезненна и безопасна для сосудов и внутренних органов.

Криолиполиз может помочь с такими проблемами, как: кожно-жировой фартук на животе после родов; «спасательный круг и рукоятки любви» – жировые отложения в области талии; «пивной живот» у мужчин; локальные жировые отложения в области бедер, ягодиц, надколенной области, подбородка; застойный жир, который появился в результате сбоев гормональной системы; жировые отложения, которые не уменьшаются от диет и занятий спортом.

За один сеанс можно потерять до 30% жира и похудеть на 1 размер. Результат заметен сразу, но наибольший эффект ощущается через 2 месяца.