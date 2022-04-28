Топ-5 мест и событий в Москве на майские праздники

Майские праздники ― как мини-отпуск: надо отдохнуть, набраться сил, впечатлений и успеть всё то, на что в будни не хватает времени. Делимся идеями для увлекательных, семейных и романтических выходных, которые вам точно понравятся и запомнятся!

(1) Театр им. Пушкина приглашает на премьерный показ озорной комедии дель арте «Слуга двух господ. Russian edition». Зрителям представят смелый микс итальянского народного театра эпохи Возрождения и русского скоморошничества. Спектакль под девизом знаменитого слуги Труффальдино «Любите жить и жить умейте» наполнен музыкой, танцами и акробатикой. А сюжет пьесы драматурга-реформатора Гольдони увлекает с первых минут действа. В подарок ― отличное настроение и приятное послевкусие азарта и вдохновения.

Когда: 6 мая в 19:00

Где: Тверской бульвар, д. 23

Подробнее: https://teatrpushkin.ru/

(2) Визуально-музыкальное путешествие в Страну чудес предлагает совершить оранжерея на ВДНХ. В первый майский день в пространстве зимнего сада павильона №14 состоится уникальный праздничный концерт. Гости услышат Людовико Эйнауди, Энигму, Вивальди, Шопена, Баха и не только в виртуозном исполнении классического струнного квартета и экспериментальных инструментов. Дуэт природы и мелодии в музейном антураже роскошного мрамора, парадной лестницы, витражей и интерьеров середины прошлого столетия дадут ощущение музыки на совершенно ином уровне.

Когда: 1 мая в 19:00

Где: проспект Мира, д. 119

Подробнее: https://www.afisha.ru/concert/2112062/

(3) Если выходные для вас ― возможность остаться наедине с собой, то телесные практики и самообразование будут отличным подарком в эти дни. Ощутить внутреннюю гармонию и ресурсное состояние, научиться справляться со стрессом и открыться финансовому благополучию помогает психотерапевт Артем Толоконин на своих онлайн-программах. Автор бестселлеров «Практическая психосоматика» и «Секреты счастливых семей» щедро делится знаниями и эффективными методиками для трансформации сознания и физического самоисцеления.

Когда: ежедневно

Подробнее: https://tolokonin.com/trainings/

(4) Ботанический сад МГУ приглашает на XXI Весенний фестиваль цветов — самое фееричное и красочное событие майской Москвы. Более 100 тысяч тюльпанов всех цветов и сортов, бескрайние ковры нежных первоцветов, изысканные нарциссы, три вида настоящей японской сакуры, 50 разновидностей сирени, а также роскошные пионы и магнолии окутают в эти дни всё пространство тенистых аллей и уютных лавочек «Аптекарского огорода». В природе столь яркое и богатое собрание весенних растений не встретить, поэтому праздник цветов обязателен к посещению!

Когда: ежедневно с 10:00 до 20:00

Где: проспект Мира, д. 26, стр. 1

Подробнее: https://hortus.ru/news/vesennij-festival-czvetov-v-aptekarskom-ogorode-s-9-aprelya-do-5-iyunya.html

(5) Длинные выходные ― отличный повод сделать паузу и побаловать себя. Например, в уютном пространстве центра инновационной медицины DMC, где забота о коже возведена в абсолют. В дополнение к передовым возможностям пластической хирургии клиника предлагает богатое меню косметологических бьюти-процедур. Одни из самых популярных ― программы глубокого увлажнения и очищения, а также интенсивного питания и восстановления кожи лица, шеи и декольте с премиальной этичной российской косметикой Unidermix.

Когда: ежедневно с 10:00 до 21:00

Где: ул. Садовническая, д. 39, стр. 13

Подробнее: https://unidermix.com/content/category/2-uslugi

Автор подборки: Нина Жаркова