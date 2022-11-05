ТОП-5 самых дорогих покупок через приложение SUNLIGHT

Ювелирная сеть №1 SUNLIGHT проанализировала покупательские предпочтения своих клиентов в этом году и определила самые дорогие покупки. Более 75% онлайн-заказов дорогих украшений оформляется через мобильное приложение SUNLIGHT, которое занимает первое место по количеству установок в мире среди ювелирных приложений. В мобильном приложении представлено более 50 000 изделий.

География люксовых покупок растянулась от Калининграда до Норильска. Самыми популярными стали цепи, серьги и кольца из белого и розового золота с якутскими бриллиантами.

ТОП-5 совершенных покупок на сумму от 500 000 рублей:

Москва, цепь из розового золота LINEA, 700 726 руб.;

Калининград, золотые серьги «Бриллианты Якутии», 520 989 руб.;

Норильск, кольцо из белого золота «Бриллианты Якутии», 654 594 руб.;

Ростов-на-Дону, кольцо из розового золота «Бриллианты Якутии», 630 593 руб.;

Уфа, кольцо из белого золота «Бриллианты Якутии», 1 379 278 руб.



SUNLIGHT предлагает самый большой на ювелирном рынке ассортимент украшений премиум-сегмента, включая эксклюзивные изделия с желтыми бриллиантами и украшения из платины 950 пробы в разных эталонных огранках. В ТОП-5 самых дорогих покупок в этом году вошла цепь из розового золота LINEA за 700 726 руб. Это прочная цепь ручной работы, вес - 234 грамм, ширина – 11,5 мм, красивое плетение «Гарибальди», ее можно носить как с крестиком, так и как самостоятельное украшение. Цена за грамм – 2 990 рублей, это самая низкая цена на рынке, что делает покупку изделия еще и выгодной инвестицией. Еще одной люксовой покупкой стало кольцо из белого золота 585 пробы бренда «Бриллианты Якутии» с бриллиантом 1,20 карата и идеальной огранкой класса А.

Премиальные изделия, представленные в SUNLIGHT, производятся на лучших российских заводах в Костроме, Белгороде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других городах, а используемые в украшениях бриллианты добываются в Якутии, мировом лидере по добыче алмазов. Все изделия проходят тройной контроль качества.

Ознакомиться с ассортиментом цепей можно по ссылке, с коллекцией «Бриллианты Якутии» - по этой ссылке.