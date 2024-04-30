ТОП-7 идей для новых впечатлений в мае

Готовимся отдыхать активно и интересно. Собрали подборку ярких событий этого мая ― и в праздники, и даже после вам точно будет чем заняться и куда сходить. Кино, концерт, театр, фестиваль, велозаезд ― выбирайте, каким будет финальный аккорд вашей весны.

Кино

9 мая кинопрокатная компания World Pictures выпускает в широкий прокат фильм «Шпион на всю голову». Резкий, дерзкий, экстремальный Кевин Спейси предстанет на этот раз в роли обаятельного спецагента, которому нужно разобраться с самым необычным делом в его карьере. Автомобильные погони, перестрелки, остроумные пасхалки и блестящая адаптация юмора от Гарика Харламова ― зрителей ждет незабываемое зрелище.

Когда: с 9 мая

Где: кинотеатры вашего города

Подробнее: https://youtu.be/kDLikTQemFQ

18+

Театр

7 и 8 мая в преддверии празднования Дня Победы на основной сцене Театра Пушкина состоится знаковая постановка «Завтра была война». На календаре тревожный 1941 год, и простые советские старшеклассники еще не знают, что многих из них ждет трагическая судьба… А пока они, стоя на пороге взрослой жизни, переживают конфликт отцов и детей, стараются быть честными комсомольцами и мечтают принести пользу Родине, с надеждой смотрят в будущее, влюбляются и учатся прощать.

Когда: 7 и 8 мая в 19:00

Где: г. Москва, Тверской бульвар, д. 23, Театр Пушкина

Подробнее: https://teatrpushkin.ru/spektakli/detail/zavtra.byla.voina/

16+

Фото: Софья Егорова

Концерт

16 мая в Театре Маска состоится спектакль-концерт Александры Урсуляк «Хорошие песни». 15 композиций о любви переплетаются с трогательными монологами о детстве, юности и зрелости актрисы. Уютный и ламповый вечер напомнит атмосферу летнего концерта в парке. Живое исполнение джаз-бенда, простое, но изящное оформление сцены и красивое исполнение любимых песен позволят забыть обо всех трудностях и проблемах, погрузиться в атмосферу прошлого и в конце с радостью заглянуть в будущее.

Когда: 16 мая в 19:00

Где: г. Москва, Комсомольский проспект, д. 28, Театр Маска

Подробнее: https://ursulyak.ru/

12+

Фестиваль

С 30 мая по 3 июня в Великом Новгороде впервые пройдет Российский фестиваль молодого кино «Новое движение». Генеральные продюсеры — актер, режиссер и продюсер Артем Михалков и продюсер Максим Королев. «Новое движение» ― это фестиваль всего нового: новых направлений, новых имен, новых сюжетов, новых тем, новых векторов развития. На фестивале будут представлены конкурсная, внеконкурсная, деловая и образовательная программы. А также состоится выставка современного искусства, призванная показать связь прошлого и настоящего, влияние культурного кода на создание произведений искусства. Для всех поклонников современного арта пройдут лекции о связи кино и живописи. Фестиваль станет отличной платформой для развития и продвижения талантливой молодежи в области кино.

Когда: с 30 мая по 3 июня

Где: г. Великий Новгород

Подробнее: движениефест.рф

18+

Театр в кино

19 мая состоится специальный показ киноверсии спектакля Театра имени Пушкина «Женитьба Фигаро». Перед сеансом художественный руководитель театра и постановщик спектакля Евгений Писарев расскажет о процессе работы над спектаклем и его киноверсией, ответит на вопросы зрителей. Красивые декорации и костюмы, обаятельные герои и обязательный счастливый финал ― зрителей ждет настоящий праздник театра и новое прочтение классической комедии положений.

Когда: 19 мая в 18:00

Где: г. Москва, Котельническая наб., д. 1/15, кинотеатр «Иллюзион»

Подробнее: https://teatrpushkin.ru/spektakli/detail/zhenitba-figaro/

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Фото: Юрий Богомаз

Концерт

В окружении 1000 свечей в месте силы ― Зале церковных собраний Храма Христа Спасителя ― будет звучать великая музыка прошлого и настоящего, озвученная пронзительными голосами хора Palestrina. Зрителей ждет одухотворяющее путешествие по коридорам прошлого и современного, реального и сокрытого. Осветят этот путь 1000 свечей и произведения Моцарта и Карла Орфа, Энигмы и Григорианс, Ханс Циммера и Карла Дженкинса. Позвольте себе стать частью этого опыта, раскройте свое сердце духовному и пусть свет снова победит тьму в вашей душе.

Когда: 21 мая в 19:00

Где: г. Москва, ул. Волхонка, д. 15, Зал церковных собраний Храма Христа Спасителя

Подробнее: https://luminary.show/moscow_21_05

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Спорт

4 мая Хлебозавод открывает летний велосезон совместно с Кухней на районе. Всех велолюбителей ждет велозаезд по майским улицам Москвы, а также классные активности. Участники смогут сразиться в пинг понг или в бир-понг вместе с командой Ping Tablet, угоститься сэндвичами или знаменитыми сосисками в тесте от Кухни на районе, выпить пива от Рюмочной 9, а также взбодриться холодным кофе от CoolBrew. За музыкальное настроение на площадке будет отвечать команда DIG store.

Когда: 4 мая с 12:00

Где: г. Москва, Петровский бульвар, д. 8/1, Rébellion Clubhouse Moscow

Подробнее: https://hlebozavod9.ru/events/otkrytie-velosezona-2024

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