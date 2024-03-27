Geox в сотрудничестве с Юлией Высоцкой представляет новую коллекцию женской обуви и одежды

Торговая марка Geox в сотрудничестве со знаменитой актрисой театра и кино Юлией Высоцкой представляет новую совместную капсульную коллекцию женской обуви, верхней одежды и аксессуаров сезона Весна – Лето 2024. Итальянская компания Geox и знаменитая актриса театра и кино Юлия Высоцкая представляют новую капсульную коллекцию женской обуви, верхней одежды и аксессуаров сезона весна-лето 2024. Уже второй год Юлия является локальным амбассадором бренда и принимает непосредственное участие в разработке каждого изделия из летних капсул Geox & Julia Vysotskaya. Активно сотрудничая с дизайнерами Geox, Юлия наделяет все модели присущими ей аристократизмом, благородством, изяществом и шиком. Ее вовлеченность ощущается на каждом этапе: от отрисовки эскизов до обработки внутренних швов. Технологи Geox в свою очередь отвечают за качество и первоклассное исполнение. Таким образом, сначала модели занимают почетные места в сердце и гардеробе Юлии, а затем — в вишлистах тысяч модниц. Идея второй совместной коллекции в рамках сотрудничества Юлии с итальянским брендом заключена в свободе быть разной и чувствовать себя гармонично в каждой роли. Но главное — всегда оставаться собой! Для коллекции были выбраны небанальные, но в то же время практичные оттенки — глубокого изумрудного и пралине, дополненные и подчеркнутые кипельно-белым для гарантии легкости и солнечного настроения ее обладательницы. Все без исключения модели из новой линии придадут уверенности на деловых и романтических встречах, в путешествиях и в активном городском ритме, на вечеринках и ужине в кругу семьи.

ТРИ ВОПРОСА К ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ:

— Ваш фаворит в коллекции?

— Его нет. Все вещи в коллекции прекрасны, у любой, я уверена, будет «звездный час» — случай, где она создаст нужный образ и настроение. Ogni cosa a suo tempo, как сказали бы итальянцы. Что означает: для каждой вещи — свое время.

— Какие три ключевых слова характеризуют новую коллаборацию, на Ваш взгляд?

— Свобода, благородство, гармония. Добавлю еще — итальянский шик.

— Как Вам работалось с дизайнерами Geox?

— Я очень довольна нашим сотрудничеством и благодарна коллегам из Geox за то, что они видят во мне партнера и вдохновителя, готовы слышать и идти навстречу. Лично я с нетерпением жду выхода коллекции и точно буду с удовольствием носить все модели.

Коллекция Geox & Julia Vysotskaya, вторая коллаборация в рамках эксклюзивного сотрудничества Юлии брендом, создана лимитированным тиражом специально для российского рынка. Она начнет появляться в продаже во всех фирменных магазинах Geox, начиная с конца февраля 2024 года.