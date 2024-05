Торжественное открытие универмага российских дизайнеров SLAVA concept в ТРЦ «Июнь»

До сих пор универмаги российских дизайнеров SLAVA concept открывались по регионам России. Открытие в Мытищах – долгожданное событие для москвичей и жителей Подмосковья, тем более что новый магазин занял рекордную для себя площадь 2500 кв. м. (бывшую площадь ZARA).

Традиционно концепция объединила большое количество лучших российских брендов на едином пространстве. Среди них уже полюбившиеся покупателям: AKHMADULLINA DREAMS, YOU, TO BE ONE, NEROlab, BOXXY BAGS, AFINA, LONG RIVER, SMENA, 7.2.66, URBAN BORIS, MIAMO, DE FIL BLANC, SOME PEOPLE, ARGO SHOES и многие другие.

Средний чек покупки в универмаге SLAVA concept составляет 8000 рублей. Ассортимент включает мужскую, женскую, детскую одежду, косметику, сумки, обувь и украшения. Гостям, прибывшим на открытие, особенно повезло – в этот день многие бренды предлагали скидки, все ушли с мероприятия с подарками, и судя по рекордной выручке универмага – с покупками.

Более 1000 человек (в том числе журналисты, блогеры, партнеры, дизайнеры, стилисты, приглашенные гости и покупатели) ознакомилась с продукцией и лично встретились с создателями российской моды. На мероприятии присутствовали представители таких брендов, как: «Волга Мама», DE FIL BLANC, FORLOCALS, «Мама Варит», EVIENS, MISHLAV.

Паблик-толк открыл торжественную часть. Выступили спикеры: Звонкова Екатерина Игоревна – руководитель проектов центра Мой бизнес Московской области; Перемятов Александр Александрович – основатель Федеральной сети Универмагов Российский Дизайнеров SLAVA concept; Поцелуева Наталья Сергеевна – вице-президент Федерации Мода.рф, основатель

многофункциональной платформы для представителей индустрии моды Russian Fashion Dom, депутат совета депутатов района Митино г. Москвы; Семеняка Кристина Михайловна – создатель и дизайнер DE FIL BLANC (Тверь); Румянцев Василий – основатель и дизайнер бренда «Волга Мама» (Кострома); Наталья Александровна Миронова - руководитель бизнес-программ и

модератор обучающих семинаров компании PROfashion; Елена Калгина - директор и сооснователь проекта «Я на стиле», исполнительный директор Фонда поддержки образовательных и воспитательных инициатив «Народный проект», член Общественной палаты Московской области.

После официального открытия спикеры от Всероссийского сообщества стилистов провели лекции, а также универмаг презентовал программу лояльности для всех стилистов.