Тренд на #foodcore: YOU WANNA представил коллаборацию с брендом «Роллтон»

YOU WANNA – бренд, который создаёт тренды – представляет уникальный для российского рынка кейс: коллаборацию с торговой маркой «Роллтон», всеми любимой за неизменный вкус простых в приготовлении продуктов.

YOU WANNA и «Роллтон» объединились, чтобы показать, что смелость быть собой никогда не была такой актуальной. Коллаборация двух брендов – про свободу: быть, кем ты хочешь, носить, что ты хочешь, есть то, что ты хочешь.

Коллаборация запускает новый тренд - #foodcore: когда еда становится частью иронично преподнесенного фэшн лайфстайла. Даже такой продукт, как лапша быстрого приготовления, может быть модным атрибутом в жизни современной красивой и уверенной в себе девушки.

Специальная коллекция YOU WANNA и «Роллтон» превращает лапшу из guilty pleasure в часть модного аутфита. Она изображена в технике градиента на принтах, нанесенных на купальники, платья и костюмы из сетки, а также представлена в виде объемного декора – свисающих ниток на джемперах.

“Главным образом коллекция отражает тренд на смелость, креативность и отказ от стереотипов. Например, кто сказал, что нельзя есть лапшу быстрого приготовления? Уверена, каждая модная классная девушка позволяет себе эту лапшу. (Смеется.) Мы решили показать, что guilty pleasure — отживший концепт: можно смело сознаваться в чем угодно и быть открытым миру.”- говорит креативный директор YOU WANNA Нигина Шукурова.

Коллаборация YOU WANNA и «Роллтон» будет представлена с 4 сентября лимитированным тиражом в магазинах и на сайте you-wanna.ru, а также в концепт-сторе Универмаг на Яндекс Маркете.