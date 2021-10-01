Трендом становится короткая кудрявая стрижка: легко и просто подружиться с непослушными волосами

Волосы – это то, на что в первую очередь обращают внимание, когда заходишь в здание. Неопрятная и взъерошенная укладка может легко испортить любой имидж и внешний вид в целом. Но что же делать обладательницам непослушных кудрявых волос?

О том как легко и просто уложить запутанные кудрявые волосы на короткой стрижке расскажет Айсель Мовлаева – стилист, специалист по кудрям, основательница салона и бренда уходовых средств для кудрявых волос Ice Curly.

«Ощущение легкости и свободы на голове, то о чем мечтают многие девушки и женщины с кудрявыми волосами. Когда дело касается кудрей, правильная стрижка является началом заложенного пути по тропе мира кудрявых волос. Именно удовольствие и азарт, при создании совершенной укладки, должна получать каждая девушка при выходе из дома. Увлажнение, щепотка стайлинга, легкие касания, деликатная сушка и укладка готова. С помощью уходовых средств от Ice Curly можно с легкостью решить задачу с укладкой короткой стрижки», - рассказывает Айсель Мовлаева.

3 шага для создания чарующей укладки

И так, как же превратить ежедневный ритуал по укладке кудрявых волос в настоящее магическое преображение.

Сперва необходимо тщательно вымыть волосы и кожу головы, используя бессульфатный шампунь и кондиционер для волос. После нанесения кондиционера волосы не промокают полотенцем, а сразу же на супер мокрые волосы наносят уходовые укладочные средства: крем и гель.

Пока волос еще не до конца высох, на формирующие локоны щедро наносится проактивный крем ProActive Herbarium and Exquisite Curl Shine от бренда Ice Curly. Действие и состав средства направлен на увлажнением и укрепления структуры волосяного стержня, а также препятствует его спутыванию. После увлажнения волос, необходимо зафиксировать закручивающиеся завитки. С этой задачей в совершенстве справляется гель с сильной фиксация с экстрактами ягод и протеинами злаков ProActive Berry Care and Curl Organizing styling Gel тоже от бренда Ice Curly. При помощи геля можно добиться эффекта рассыпчатых и воздушных завитков, без слипшихся сосулек на голове.

При нанесении средств для укладки, не нужно стесняться касаться мокрых волос. Напротив же следует как можно сильнее их жамкать и мять в ладошках, так локон быстрее примет свой природный изгиб без посторонних вмешательств.

Укладка почти готова, осталось только высушить волосы.

Если перед выходом в запасе имеется достаточно времени, то лучше оставить волосы до полного высыхания и позволить им самостоятельно обсохнуть естественным путем. В противном случае, можно воспользоваться феном-диффузором. Для коротких волос подойдет насадка с широким диском. Для того, чтобы каждый локон хорошо просушился, необходимо собрать все волосы в насадку, подставить фен снизу вверх так, чтобы поток воздуха обдувал всю длину волоса от кончиков до корней. Помогая руками сжимать пряди, можно добиться более выразительного эффекта кудряшек.

Самое главное правило, которым нельзя пренебрегать при сушке феном, это выбор режима нагрева. Чтобы не травмировать волосы и не пересушить их, рекомендуется выбирать средний режим температуры.

Вот и все, укладка готова! Мытье головы, средства для укладки и сушка – 3 простых шага, чтобы усовершенствовать свой образ и заставить всех вокруг восхищаться.