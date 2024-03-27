Третья часть картины «Непослушник» Владимира Котта

Третья часть картины «Непослушник». Фильм, созданный при поддержке телеканала «Россия», выпустит в широкий прокат 6 июня 2024 года КарроПрокат. Режиссер – Владимир Котт.

Картина основана на семейных ценностях, любви и доброте. В заключительной части, которая теперь называется «Непослушники», особенное внимание уделяется заботе о детях — неважно, свои они или чужие.

Актер Гоша Куценко: «Режиссер, дети, сама тема — все это объединило нас в настоящую семью. Часто на проектах все говорят: «Ой, мы семья-семья», а на деле это совсем не так. А вот здесь какая-то есть действительно «семейственность».

Конечно, это был очень непростой проект. Мы воевали с природой, страдали от холода, ездили верхом на лошадях без седла. Но, я уверен, это все стоило того. У нас получилось большое кино, которое останется в сердцах у многих».

В ролях: Виктор Хориняк, Гоша Куценко, Юрий Кузнецов, Сергей Селин, Екатерина Новокрещенова, Никита Конкин, Алиса Клагиш, Фёдор Скальский, Мирон Вальц, Борис Каморзин, Олег Васильков, Дмитрий Блохин, Александр Комиссаров, Антон Ескин, Николай Качура, Олег Каменщиков, Александр Синюков.

Прокатчик: КарроПрокат

Продюсеры: Георгий Малков («Непослушник-1,2», «Просто Михалыч», «Дикая», «Юра дворник»), Ясмина Бен Аммар («Непослушник-1,2», «Мистер Нокаут», «За Палыча!»)

Режиссер: Владимир Котт («Непослушник-1,2»)

Автор сценария: Михаил Зубко («Непослушник-1,2», «Кентавр»)

Оператор: Максим Калиганов («Контейнер»)

Художник-постановщик: Александра Зинченко

Художники по гриму: Светлана Мифтеева, Ольга Чупина

Художник по костюмам: Мария Моторова

Второй режиссер: Стася Муц

Директор: Дмитрий Коваленко

Исполнительный продюсер: Сергей Стегний

