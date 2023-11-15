Трикотаж и тренд на вязаные вещи мощно закрепились после пандемии, самоизоляция дала толчок к мощному развитию и демонстрированию этого направления и бесспорно вдохновила все мировые модные дома и ведущих кутюрье, которые выпускают трендовые вещи на все сезоны. Если раньше мы ждали холодов и осени, для того чтобы подобрать модные вязаные вещи, то сейчас модницы демонстрируют луки с трикотажем и летом, и весной, и осенью, зимой.

В общем всесезонно!

Конечно, в сезоне 2023-2024 года трикотаж стал абсолютным “must have”.

А все почему? Да именно! Практичность! Мода на универсальность сейчас в тренде, ведь теперь можно спокойно носить любимые трикотажные вещи в любое время года, не беспокоясь о модных тенденция и трендах, а только соответствуя им.

Практичность трикотажного гардероба сложно переоценить.

Носить сейчас трикотажные вещи можно и в офис, и в повседневной жизни, и на деловые встречи, а также актуально сочетать с вечерним гардеробом.

Трикотаж позволяет подбирать образы в самых разных стилях: кежуал, спорт-шик, деловой, при этом вы всегда будете разнообразно и нетривиально выглядеть.

В этом сезоне будут актуальны спокойные пастельные оттенки, а также глубокие цвета: зеленый, бордо, молочный, серый, терракотовый, фуксия, маджента.

Сочетать трикотаж в сезоне 2023-2024 года позволительно практически со всеми вещами – пальто, куртками, денимом, брюками и шортами, кроссовками, ботинками, ботильонами, ботфортами и туфлями.

Трендом стали объемные свитера в красивых ярких цветах, принты- абстракция и полоска, цветочные мотивы. Неизменно в топ 1 стиль бойфренд, я думаю оверсайз будет актуален еще много- много лет. V-образные горловины, мешковатые фасоны, акценты на плечи, спину, объемные воротники: все это тренд 23/24.

В этом году модницы выбирают так же всевозможные трикотажные платья. С асимметричными юбками, объемной вязкой, всевозможными принтами.

Обязательно в гардероб нужно добавить кардиганы. Кардиган крупной вязки сочетается с топами, блузами и платьями в бельевом стиле с кружевами, денимом. Носить же кардиган можно с любыми вещичками в женском гардеробе.

Модные кардиганы не имеют воротника и могут быть без застежки с пуговицами или поясом. Поэтому носить кардиганы можно по-разному, но эффектнее всего – нараспашку, как рекомендуют многие стилисты.

Не стесняйтесь экспериментировать!