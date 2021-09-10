Туры в Египет на Средиземное море как альтернатива Хургаде и Шарм-эль-Шейху

Хургада и Шарм-эль-Шейх — самые известные туристические направления в Египте. Но далеко не единственные. Прекрасной альтернативой курортам Красного моря станут города, расположенные на средиземноморском побережье. На какие курорты Средиземного моря можно приобрести туры в Египет и чем они хороши, рассказывает команда «Поехали с нами Беларусь». А с актуальными предложениями туристических операторов всегда можно ознакомиться здесь: tour/egipet.

Немного географии

Средиземное море омывает Египет на севере, протяженность береговой линии — 500 километров. Песчаные пляжи, бирюзовые воды и приятный климат издавна привлекают на средиземноморские курорты Египта местных жителей. Ведь летом здесь не так жарко, как на Синайском полуострове.

Пляжный сезон на Средиземном море начинается в мае и заканчивается в конце сентября. Большой плюс для многих, и особенно семей с детьми, — мягкий песок на пляжах. Главный туристический магнит на северном побережье — великий портовый город Александрия, рядом с которым активно развиваются пляжные курорты.

Топ-5 египетских курортов на Средиземном море

Выбирая, на какой средиземноморский курорт купить тур в Египет, в первую очередь стоит обратить внимание на такие места отдыха:

Александрия. Второй по размерам город в стране предлагает отличную возможность объединить сразу несколько видов отдыха — лениво-пляжный, познавательно-экскурсионный и развлекательно-тусовочный. Подбор тура в Египет в город, основанный самим Александром Македонским, подарит удивительные сюрпризы и интересные открытия, главные среди которых — набережная Корниш, катакомбы Ком-эль-Шуккафа и великая Александрийская библиотека.

Второй по размерам город в стране предлагает отличную возможность объединить сразу несколько видов отдыха — лениво-пляжный, познавательно-экскурсионный и развлекательно-тусовочный. Подбор тура в Египет в город, основанный самим Александром Македонским, подарит удивительные сюрпризы и интересные открытия, главные среди которых — набережная Корниш, катакомбы Ком-эль-Шуккафа и великая Александрийская библиотека. Эль-Аламейн. Курорт с широкими пляжами и идеально чистым белоснежным песком. Если путевка в Египет ищется вами для спокойного расслабляющего отдыха, то Эль-Аламейн подходит идеально. Ближайшие интересные места — старинная деревушка Эль-Аламейн, оазис Сива и Александрия, до которой 106 километров. Также доступны поездки в Каир, до которого отсюда гораздо ближе, чем из Шарм-эль-Шейха и Хургады.

Курорт с широкими пляжами и идеально чистым белоснежным песком. Если путевка в Египет ищется вами для спокойного расслабляющего отдыха, то Эль-Аламейн подходит идеально. Ближайшие интересные места — старинная деревушка Эль-Аламейн, оазис Сива и Александрия, до которой 106 километров. Также доступны поездки в Каир, до которого отсюда гораздо ближе, чем из Шарм-эль-Шейха и Хургады. Мерса-Матрух . Очаровательная жемчужина в плеяде египетских средиземноморских курортов. Морская вода всех оттенков бирюзы и аквамарина в сочетании с белым песком и лазурным небом образуют сказочно красивую картину. Пик сезона наступает в июле-августе, когда цена тура в Египет с проживанием в одном из местных отелей достигает максимальных значений в году. Из заметных достопримечательностей на курорте — ванны Клеопатры и пляж «Арабское чудо» с романтичными гротами и скалами причудливых форм.

. Очаровательная жемчужина в плеяде египетских средиземноморских курортов. Морская вода всех оттенков бирюзы и аквамарина в сочетании с белым песком и лазурным небом образуют сказочно красивую картину. Пик сезона наступает в июле-августе, когда цена тура в Египет с проживанием в одном из местных отелей достигает максимальных значений в году. Из заметных достопримечательностей на курорте — ванны Клеопатры и пляж «Арабское чудо» с романтичными гротами и скалами причудливых форм. Порт-Саид. Город, который находится в 200 километрах от Каира и известен как «северные ворота» Суэцкого канала. Является зоной беспошлинной торговли. Если вы задумываетесь, что привезти из Египта друзьям и родственником, то в Порт-Саиде сможете купить восточные сладости, папирусы, восточные наряды, кальяны и ароматические масла.

Борг-эль-Араб. Небольшой курорт в 40 километрах от Александрии. Привлекает большим выбором доступных отелей и близостью к международному аэропорту Александрии.