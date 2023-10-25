Творческий отпуск: гастроли художницы Нины Брук в отеле InterContinental Maldives

Уникальная природа Мальдив вдохновляет не только на красивые фотографии из путешествия, но и на создание настоящих произведений искусства. В ноябре курорт InterContinental Maldives Maamunagau Resort посетит известная британская художница-маринистка Нина Брук (Nina Brooke). В своем творчестве Нина воспевает красоту океана и природы уникальных уголков нашей планеты, которые ей посчастливилось посетить во время и путешествий по миру, поэтому именно живописный остров Маамунагау стал идеальным местом для ее арт-резиденции.

В рамках гастролей, который пройдут с 26 ноября по 8 декабря, Нина проведет для гостей всех возрастов курорта серию творческих мастер-классов и эксклюзивную выставку своих работ, вдохновленных неповторимыми пейзажами этого райского места. Часть картин, созданных Ниной во время ее пребывания, займут свое место в оформлении стильных вилл курорта – на них будут запечатлены пляжи, морские обитатели и неповторимые виды курорта с высоты птичьего полета.

Кроме того, Нина предложит гостям отеля InterContinental Maldives уникальную возможность превратить их фотографии из отпуска в настоящие произведения искусства. Она исполнит каждое фото в собственном уникальном стиле, и гости получат неповторимую авторскую картину на холсте, которая станет чудесным напоминанием о поездке и стильным акцентом в интерьере.

Во время своего визита Нина Брук также напишет работу, посвященную благотворительной организации Manta Trust – давнему партнеру курорта. Данная работа будет выставлена на продажу в бутике отеля, а вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд Manta Trust – одну из ведущих мировых организаций по исследованию скатов-мант. Лагуна Маамунагау играет огромную роль в жизни детенышей мант – это своего рода “детский сад” для молодых особей, где они растут и набираются сил в защищенной, богатой планктоном среде, прежде чем отправиться в свободное плавание. Отель InterContinental Maldives также находится в непосредственной близости от бухты Ханифару, охраняемой ЮНЕСКО и известной как крупнейшее место кормления мант, поэтому команда курорта не только организует для гостей запоминающиеся экскурсии, но и уделяет большое внимание образовательным программам и активно поддерживает инициативы по изучению и защите этих грациозных морских гигантов.

Нина Брук — популярная британская современная художница. Она родилась и выросла на берегу океана в Корнуолле, поэтому именно океан стал основным мотивом в ее творчестве. Нина путешествует по миру в поисках вдохновения для своих произведений, созерцая берега и волны в таких отдаленных уголках планеты, как Мальдивы, Шри-Ланка и Коста-Рика. Нина окончила знаменитый университет Oxford Brookes, а также Falmouth Art School и Newlyn Art School. Со своими работами Нина регулярно участвует в выставках, а недавно ее картина выставлялись на Cork Street в Лондоне в одном ряду с такими мэтрами современного искусства, как Люсьен Фрейд и Говард Ходжкин.

Расположенный в атолле Раа, всего в 35 минутах полета на гидроплане от международного аэропорта Велана, отель InterContinental Maldives Maamunagau Resort отмечен многочисленными наградами. В умиротворяющей обстановке курорта с индивидуальным сервисом и эксклюзивными привилегиями Club InterContinental гости могут расслабиться, восстановить силы и получить новые впечатления. Отель предлагает комфортабельное размещение на виллах на пляже, над океаном и с выходом к лагуне, а также в резиденциях с одной, двумя и тремя спальнями. К услугам гостей - разнообразные гастрономические впечатления, велнес-процедуры, большой детский клуб и специальный лаунж для взрослых, насыщенная программа активностей для любителей активного и расслабленного отдыха.