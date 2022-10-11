Приглашаем вас на творческий вечер в поддержку музыканта Андрея Губина, который состоится в рамках встречи поклонников АГ по адресу: Москва, ул. Новый Арбат, 21, Клуб Twenty One Club (21 век), 22 октября 2022 года.
Миссия встречи – Беспрецедентная!
Поддержать любимого артиста, собравшись все вместе из разных уголков мира, устроив праздничный вечер в честь уникального человека и талантливого музыканта, независимо от того, придет Маэстро на встречу или нет.
Цель встречи – Масштабность!
Донести до Андрея Викторовича, что он по-прежнему Number one, что он бесконечно дорог нам, его творчество наше всё, его песни вне времени, его коллеги помнят о нем а его поклонники самые любящие и преданные.
Андрею отправлено официальное приглашение, дополнительно, по этому вопросу с ним свяжутся СМИ.
Программа вечера: Онлайн трансляция для тех кто не сможет приехать, концерт от приглашенных артистов и наших друзей – музыкантов, которые исполнят песни композитора.
Трансляция архивных видео, демонстрация творчества от поклонников.
Флэш-моб, игры, нетворкинг.
И, специально для этой встречи, эксклюзив – интересные истории и факты о юном Андрее из книги «Хрусталики жизни», автор Виктор Викторович Губин (неизданная), а также забавные истории от поклонников АГ из книги «О Тебе, для Тебя... », автор Лена Лиса (неизданная).
Для нашего мероприятия РТУ МИРЭА предоставили эксклюзивную награду Премия - Народная Любовь.
Научный потенциал РТУ МИРЭА является локомотивом развития инновационного технологического производства. С помощью современного лазерного оборудования возможно создавать уникальные изделия.
Стоимость электронного билета 3000 рублей, подключение к онлайн трансляции 800 рублей.
Количество мест ограничено.
По вопросам приобретения билетов обращаться: +79162858808
Организаторы вечера – Сообщество Андрея Губина в социальных сетях, Яна Яворская, Лена Лиса
Все вопросы и предложения по празднику вы можете направить: lifestars@mail.ru
Фото предоставлены организаторами
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