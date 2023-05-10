Участницей фотосессии для Marie Claire Russia стала Ely Mova

Ely Mova появилась на обложке Marie Claire Russia – журнале о моде и красоте. Модель оказалась в объективе Ольги Тупоноговой-Волковой – любимого фотографа звезд, фэшн-стилистов и известных брендов.

Ольга создала яркую концепцию съемки, часть которой проходила в бассейне – благодаря этому снимки получили интересные тени, рельеф и контраст. Над образами для фотосессии работала стилист Мария Фионина, которая создала одновременно очень женственные наряды, но не лишила их сексуальности.

Ely Mova смогла воплотить задумку фотографа и стилиста – каждый образ демонстрировал яркость характера молодой модели, ее естественность и уверенность в себе.

Темой майского номера Marie Claire стала тема внушаемости: «Кто мы – ведущие или ведомые». Главный редактор Анна Бурашова вместе с beauty-директором Анастасией Харитоновой постарались разобраться, кто и как влияет на нашу внушаемость, и почему мы так легко вдохновляемся чужой жизнью и перестаем жить своей.

Marie Claire – одно из самых узнаваемых глянцевых изданий в мире, сочетающих качественную журналистику и сильный визуальный ряд. В России бренд Marie Claire представлен как печатным изданием, так и динамично развивающимся сайтом Marieclaire.ru, популярными социальными медиа. Аудитория одного номера журнала – 202 000 человек*. Аудитория сайта Marieclaire.ru – 6 390 000 млн пользователей (Yandex metrika).

*National Readership Survey – Россия 2023/1 (Декабрь 2022 - Февраль 2023 г.)