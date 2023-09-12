Участники «Московского долголетия» провели модный показ на Московском урбанистическом форуме

На Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе прошел модный показ пяти авторских коллекций одежды, посвященных столице. Над эскизами работали 50 участников проекта «Московское долголетие» в тандеме с известными российскими модельерами — Игорем Гуляевым, Леонидом Алексеевым, Джемалом Махмудовым, Денисом Еремкиным и Ксенией Новиковой. Модное шоу стало итоговой частью III творческого проекта «Мастерская дизайнеров». Каждый наставник лично отобрал к себе в команду по десять участников более чем из 500 человек, которые отправили на конкурсный отбор эскизы. В течение нескольких месяцев москвичи старшего поколения под руководством профессиональных модельеров создавали рисунки коллекций, прорабатывали концепции образов, детали, а также посещали производства, где отшивались коллекции. Только на проработку концепции и создание эскизов ушло более 60 часов работы.

Модный показ посетило более 1 тысячи человек, а около 1,5 тысячи зрителей посмотрели прямую трансляцию. Увидеть модное шоу могут все желающие в социальных сетях проекта «Московское долголетие»: «ВКонтакте», Rutube.

«Сегодня на площадке Московского урбанистического форума в Гостином Дворе стартовала серия дней «Московского долголетия». Открыл серию модный показ «Мастерская дизайнеров». Участники «Московского долголетия» продемонстрировали пять разноплановых модных коллекций одежды, которые они создали вместе с известными модельерами. В этом году все коллекции посвящены Москве. Надеемся, что дизайнеры старшего поколения смогут вдохновить других людей не бояться экспериментировать и присоединяться к «Московскому долголетию», — отметил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Открыл модное шоу показ коллекции «Улица Москва» от творческой лаборатории дизайнера Леонида Алексеева. Вдохновением для ее создания послужили улицы столицы. Удобные и комфортные образы для жительниц мегаполиса, по словам дизайнеров, подойдут для любого случая. Всего в лаборатории было создано более 478 эскизов и 560 принтов. В образах можно было увидеть такие знаковые для столицы элементы, как карта метро, памятник «Рабочий и колхозница», растения города и отсылки к фильму «Я шагаю по Москве».

«Каждый из нас живет на какой-то улице. Столица очень многогранна, есть парадная и туристическая, а есть личная. Мне хотелось, чтобы каждый участник привнес частичку улицы, на которой он живет. Таким образом, в коллекции появились рисунки сирени, тюльпаны, памятников, карты метро. Каждый образ отражает своего создателя и его представление о городе», — говорит Леонид Алексеев.

Команда Игоря Гуляева представила коллекцию «Московские окна». Для ее создания дизайнеры выбрали пять видов белой ткани. Главными элементами, которые украсили все образы, стали геометрические линии из серебряных тканей, символизирующие окна. В коллекции отражены почти все современные тенденции моды. Дизайнеры рекомендуют москвичкам не избегать белого цвета и внедрять в гардероб модные брюки-трубы, объемные кардиганы, тренчи, свитшоты, спортивную одежду.

«Любовь к столице нас всех зарядила. Когда мы собрались всей командой, я предложил создать что-то, что будет связано с Москвой. Первое, что пришло в голову, — московские окна. Они отражают жизнь горожан и каждого из нас. Все члены моей команды участвовали в создании коллекции, от создания эскиза до финальных стежков. В моей команде шили все, даже те, кто никогда не держал иголку в руках. Я всегда за то, чтобы независимо от возраста люди были красивыми, настоящими и яркими. Сегодня невероятно круто смотреть на подиум и видеть возрастных женщин, в которых все равно живет девчонка-хулиганка, которая молода душой», — говорит Игорь Гуляев.

Коллекцию «Огни Москвы» представила команда Дениса Еремкина. Коллекция является олицетворением женственного стиля, а многие образы отсылают к 50-м годам прошлого столетия с юбками-тюльпанами, широкополыми шляпами, высокими перчатками, приталенными силуэтами. Одними из главных цветов коллекции стали желтый и красный.

«Название «Огни Москвы» отражает многогранность города, в котором мы живем. Это не только цвета, которые нас окружают: закаты, рассветы, иллюминация, цветы, но и наши горящие сердца, которые объединило творчество. Своей коллекцией мы хотели показать москвичам, что мы с вами живем в прекрасном городе, в котором можно и нужно быть ярким», — говорит Денис Еремкин.

Дизайнер Джемал Махмудов и участники его команды показали коллекцию «Московский триумф». Гости увидели широкую палитру женственных образов с платьями и различные вариации костюмов. По словам наставника, вместе с участниками они пошли на риск и работали со сложным кроем, который требует многочасовой ручной работы. Например, на один образ ушло более 23 метров ткани. Главным аксессуаром стали головные уборы, среди которых платки, шляпы и даже шляпка в виде рубиновой звезды Кремля.

«Мы взяли за первоисточник архитектуру Москвы: Кремль, башню «Федерация» и другие. Мы переводили линии зданий в предметы одежды, поэтому крой везде сложный, на многие образы ушло более 20 метров ткани и много часов ручной работы. Сейчас мы видим, что все удалось, и надеюсь, мы вдохновим других людей на творчество и созидание», — говорит Джемал Махмудов.

Коллекцию, посвященную столичному транспорту, представила команда дизайнера Ксении Новиковой. Она носит название «Метропортация». Геометрию образов подсказали линии различных видов транспорта, также это отражено в цветовой гамме: от светлых тонов, которые символизируют наземный транспорт, до темных, которые уже отсылают к метрополитену.

Все принты на одежде были созданы участниками: цветы, фантазийные рисунки и разные виды транспорта — трамваи, троллейбусы, автобусы и вагоны метро. На их создание у участников ушло более 100 ватманов.

«Московский транспорт вдохновил нас не только визуальными образами, но и скоростью. Все это мы захотели отобразить в нашей коллекции с помощью принтов и цветовой гаммы. Это удалось сделать благодаря слаженной работе команды очень талантливых и креативных участников. Мне повезло работать с настоящими мастерицами. Все принты на одежде — это авторские рисунки участников, а аксессуары, которые зрители увидели на подиуме, — ручная работа», — говорит Ксения Новикова.

Во время модного шоу зрители проголосовали за понравившуюся коллекцию. Лидером стала линейка «Московские окна», которую создала команда под руководством Игоря Гуляева.