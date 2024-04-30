Уход за волосами, учитывающий индивидуальные особенности и предпочтения

У каждого из нас своя текстура волос и кожи головы: одним требуется ежедневное мытьё, а другим достаточно помыть голову 1-2 раза в неделю; одни не мыслят свою жизнь без защитных спреев и масел, а другие ограничиваются исключительно шампунями и бальзамами... В уходе за собой нет теорем и аксиом: всё индивидуально. Но очень важно, чтобы выбранные косметические средства подходили именно Вам.

Продолжаем наши публикации, посвящённые уходу за волосами и кожей головы. В этом материале хотим рассказать о продуктах, предназначенных для разных типов волос.

Шампунь для волос SERIOXYL ADVANCED от L'Oreal Professionnel Paris, 300 мл.

Шампунь SERIOXYL ADVANCED обогащен Магнием. Этот невесомый шампунь-гель мягко очищает волос и придает им ощущение плотности. Волосы уплотнены и сияют. Без силиконов и спирта. Волосы мягкие, блестящие, живые.

Serioxyl - инновационная линия по борьбе с истончением, ломкостью и выпадением волос.

Продукты этой серии последовательно очищают кожу головы от грязи, пыли и кожного сала, насыщают ее полезными микроэлементами и витаминами, улучшают кровообращение в тканях. Они укрепляют не только волосяные луковицы, но все без исключения участки волос – от корней до кончиков.

Шампунь-маска 2-в-1 Scalp Advanced от L'Oreal Professionnel Paris, 250 мл.

L'Oreal Professionnel Paris Scalp Advanced - это шампунь-маска, который может использоваться как шампунь или как маска. Он глубоко очищает волосы от остатков загрязнений и пота, а также абсорбирует лишние кожные выделения. Продукт обогащен глиной и ниацинамидом, которые обеспечивают чувство свежести и объем. После первого применения вы заметите на 78% уменьшение кожного жира и на 24 ч больше объема волос.

Средство не содержит силикона и спирта, что делает его безопасным для использования. Он не имеет оттеночного эффекта и подходит для всех типов волос, включая жирные, тонкие и поврежденные. Этот универсальный продукт не только очищает волосы, но и укрепляет их, делая их более здоровыми и блестящими.

Этот шампунь-маска выпускается в удобном объеме 250 мл с дозатором, что позволяет легко дозировать необходимое количество продукта. Также продукт обладает успокаивающим эффектом, что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет избавиться от зуда и раздражения кожи головы. Он обеспечивает глубокое очищение и увлажнение волос, делая их мягкими и блестящими без утяжеления.

Это универсальный шампунь-маска для всех типов волос. Он глубоко очищает, абсорбирует излишнее кожное сало и обеспечивает чувство свежести и объема. Он также укрепляет волосы и обладает успокаивающим действием, что делает его отличным выбором для ежедневного применения.

Уплотняющий питательный шампунь для оздоровления ослабленных и сухих волос, с пантенолом «Горький миндаль & Брусника» - Pravilnaya Kosmetika, 250 мл.

Уплотняющий шампунь "Горький миндаль и Брусника" - это профессиональный продукт, созданный для оздоровления ослабленных и сухих волос. Его формула, обогащенная пантенолом, горьким миндалем и брусникой, обеспечивает увлажнение и питание волос, делая их здоровыми и сияющими. Уплотняющий шампунь деликатно и эффективно очищает волосы и кожу головы, снимая загрязнения и остатки стайлинга. Он также помогает укрепить волосы и защитить их от негативного воздействия окружающей среды. Благодаря своим увлажняющим свойствам, он предотвращает выпадение и появление перхоти, а также позволяет забыть о проблеме секущихся кончиков.



Ключевые ингредиенты - горький миндаль и брусника - богаты витаминами и микроэлементами, которые питают и укрепляют волосы, придают им естественную пушистость и сияние.



Этот шампунь идеально подходит для всех типов волос, от жирных до окрашенных, от блондинок до мелированных и вьющихся. Он не только придает объем и укрепляет волосы, но и обеспечивает защиту от тусклости и обесцвечивания.

Стимулирующий шампунь для активации роста волос, укрепления и восстановления, против выпадения «Инжир & Розовый перец»- - Pravilnaya Kosmetika, 250 мл.

Стимулирующий шампунем "Инжир и Розовый перец" разработан с использованием современных технологий и обогащен натуральными ингредиентами. Насыщенный инжиром и розовым перцем шампунь обладает увлажняющими и питательными свойствами, которые оживят утомленные и сухие волосы. Он мягко очищает волосы и кожу головы, укрепляя и защищая их от повреждений, а также предотвращая выпадение и появление перхоти.



Благодаря своей формуле этот шампунь поможет восстановить здоровье и естественную пушистость ваших волос. Он также обеспечивает невероятную защиту от секущихся кончиков и помогает укрепить слабые и поврежденные волосы.



Шампунь "Инжир и Розовый перец" идеально подойдет для всех типов волос - от жирных до окрашенных, от блондинок до мелированных и вьющихся. Он поможет вам достичь желаемого объема и вернет здоровье и сияние тусклым и обесцвеченным волосам.



Шампунь для волос «Огуречная свежесть» от Garnier Fructis, 250 мл.

Шампунь, продлевающий свежесть волос, специально создан для волос, склонных к жирности и быстрому загрязнению. Благодаря уникальной комбинации экстракта огурца и витаминов B3 и B6 шампунь Fructis Огуречная свежесть надолго очищает волосы и кожу головы, способствует укреплению волосяных луковиц и росту более сильных волос. Активный концентрат фруктов в составе обеспечивает антиоксидантную защиту, делает волосы плотными и блестящими.

Результат: избыток кожного жира удален, волосы чистые и легкие от самых корней. Применение шампуня даёт возможность реже мыть голову.