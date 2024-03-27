Уходовые продукты, предназначенные для разных типов волос

У каждого из нас своя текстура волос и кожи головы: одним требуется ежедневное мытьё, а другим достаточно помыть голову 1-2 раза в неделю; одни не мыслят свою жизнь без защитных спреев и масел, а другие ограничиваются исключительно шампунями и бальзамами... В уходе за собой нет теорем и аксиом: всё индивидуально. Но очень важно, чтобы выбранные косметические средства подходили именно Вам.

Продолжаем наши публикации, посвящённые уходу за волосами и кожей головы. В этом материале хотим рассказать о продуктах от известных брендов, предназначенных для разных типов волос.



Крем термозащитный для волос по длине от L'Oreal Professionnel Paris - Serie Expert Pro Longer, 150 мл.

Красивые длинные волосы требуют специального ухода. Крем Pro Longer обеспечивает термозащиту до 230°С, защищает от электризации, сокращает ломкость длинных волос до 97% и питает кончики волос. Линия Pro Longer создана на основе запатентованной технологии Филлер-A100 и обогащена двумя активными компонентами. Молекула Филоксан проникает глубоко в структуру волоса и делает его плотнее. Полимер Поликватерниум PQ6 создает защитный слой от внешних повреждений и укрепляет волосы.

Сыворотка-активатор гиалуроновая для укрепления и роста волос HyaluMax от LIBREDERM, 5 ампул по 10 мл.

Уменьшает выпадение, стимулирует рост волос, увеличивая их толщину и густоту на 22%, заметно повышает качество и количество волос. Волосы восстанавливаются по всей длине. Гиалуроновая кислота обеспечивает быстрый увлажняющий эффект.Никотиновая кислота (Витамин B3) улучшает микроциркуляцию и питание волосяных фолликулов. Стимулирует выработку кератина.

8 аминокислот эффективно увлажняют волосы и кожу головы, улучшают водный и белковый баланс, способствуют общему оздоровлению и питанию, делая волосы более гладкими, эластичными и стрессоустойчивыми.

Бессиликоновая формула. Не содержит отдушки. Максимально снижен риск возникновения аллергических реакций.

MIXIT PROFESSIONAL – новая профессиональная линейка для ухода за волосами представленная шампунем, кондиционером и спреем, направленными на экстравосстановление прядей.

РЕАНИМАТОРâ СПРЕЙ УКРЕПЛЯЮЩИЙ от выпадения и для роста волос от "Лошадиной силы", 100 мл.

РЕАНИМАТОРâ - комплексный подход к оздоровлению волос и к коррекции алопеции, что является характерным последствием COVID-19. Несмываемая формула полезного эликсира позволяет не приостанавливать процесс активации роста новых здоровых волос даже в трудовые будни, при этом легкая текстура средства абсолютно не вызывает дискомфортных ощущений и не загрязняет кожу головы. Благодаря входящим в состав активаторам роста волос CapixylTM, BaicapilTM и Caffeine, комплексу витаминов B3, B5, B6, B7, C, E, аргинину, кератину и 7 натуральным экстрактам: корень лопуха, перец чили, имбирь, лён, аир болотный, каштан конский и череда, Спрей реанимирует слабые и спящие фолликулы, питает и укрепляет волосяные луковицы, а также способствует активному восстановлению ослабленных, пористых, ломких и лишённых блеска волос.

Шампунь для восстановления волос "Макадамия и ягоды асаи" от Pravilnaya Kosmetika, 250 мл.

Шампунь Макадамия & ягоды асаи восстанавливает и питает волосы, придавая им здоровый и ухоженный вид. Увлажняет и разглаживает локоны, делая их более мягкими и блестящими. Масло макадамии богато витаминами и питательными веществами. Оно помогает устранить сухость и ломкость, защищает от повреждений. Витамин С в экстракте ягод асаи способствует обновлению волос и придает им естественный блеск.

Шампунь против выпадения и для роста волос от LIFECODE, 250 мл.

Активный ингредиент копиррол 1% (Pyrrolidinyl Diaminopyrimidine Oxide) улучшает кровоснабжение и питание волосяных фолликул, тем самым восстанавливая и активизируя их, стимулирует рост волос, увеличивает их толщину и количество.

Пептид ацетил тетрапептид-3 напрямую воздействует на клетки волосяного фолликула. Благодаря 4 аминокислотам в составе, он ускоряет синтез ламилина и коллагена, улучшая состояние фолликул. Ацетил тетрапептид-3 увеличивает объем и длину фолликул, что способствует укреплению фиксации волоса.

Кофеин, входящий в состав шампуня, содержит большое количество антиоксидантов и минералов. Он увеличивает микроциркуляцию крови в коже головы, восполняя дефициты и стимулирует рост волос. Ниацинамид помогает снизить потерю влаги из кожи, стимулирует синтез коллагена и улучшает работу защитных барьеров кожи. Помимо этого он пробуждает «спящие» луковицы, что способствует ускорению роста волос. Кератин увлажняет и питает волосы, придаёт им здоровый вид, гладкость и шелковистость. Кроме того он создает защитную пленку, которая удерживает влагу и тем самым придает волосам эластичность.

При регулярном применении шампуня для роста волос от LifeCode:

уменьшается выпадение волос;

увеличивается объём волос;

волосы становятся гладкими и шелковистыми.

Подходит для всех типов волос.

Спрей для волос 15 в 1 многофункциональный от LIFECODE, 200 мл.

Это многофункциональное средство оказывает комплексное воздействие на волосы: от восстановления изнутри до защиты снаружи.

Благодаря эффективным ингредиентам в составе спрей:

- увлажняет волосы,

- питает и укрепляет,

- восстанавливает повреждения,

- уплотняет структуру волос,

- облегчает расчёсывание и укладку,

- уменьшает сухость и ломкость,

- повышает упругость локонов,

- устраняет проблему спутывания волос,

- обеспечивает термозащиту,

- устраняет пушистость,

- устраняет электризацию,

- предотвращает появление секущихся кончиков,

- защищает от воздействия холода и ветра,

- делает волосы послушными, гладкими и рассыпчатыми,

- придаёт волосам здоровое сияние.

Комплекс аминокислот повторяет естественный аминокислотный состав волоса. Благодаря этому он улучшает питание волоса, восстанавливая и укрепляя его. Идеально подобранное сочетание аминокислот оказывает восстанавливающее действие после окрашивания, придавая волосам гладкость и шелковистость.

Протеины шёлка, давно зарекомендовавшие себя в уходе за волосами, придают эластичность и упругость, оказывают кондиционирующее действие.

Масло семян брокколи, богатое большим количеством кислот и витаминов, увлажняет и питает волосы, восполняет дефициты, восстанавливая и укрепляя волосы. Этот ингредиент называют «растительным силиконом», так как он обволакивает волос лёгкой плёнкой, защищает от негативного воздействия внешних факторов и появления секущихся кончиков.