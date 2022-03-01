Сезон Весна-Лето’22 от United Colors of Benetton - сага о счастье и цвете. Изящный крой и изысканные материалы, одним, словом - итальянский шик! Проект Benetton Love Nature вносит свой вклад: исключительно органический хлопок и переработанные ткани, а также минеральные красители, безопасные для людей и планеты. Хорошо – это когда с каждым днем лучше!

Пастельные оттенки как прохладные благоухающие свежестью рассветы. Яркие анималистические акценты. Цветы, распускающиеся в самые счастливые дни. United Colors of Benetton в этом сезоне заряжает фирменной жизнерадостностью. Мультифункциональная капсула пронизана бережным отношением к окружающей среде: трикотаж из переработанной пряжи, экологически чистая вискоза и изделия из органического хлопка.

Как всегда, акцент – на качестве и комфорте, непринужденной посадке, удобстве и том самом итальянском шике, который не нуждается в представлении. Возьмем разноцветные мягкие брюки с зебровым принтом на эластичной талии в паре со слегка укороченным хлопчатобумажным свитером крупной вязки, добавим легкое пальто со съемным капюшоном цвета теплой охры и получим идеальный тандем для последних холодных дней зимы. Чередуйте его с повседневными нарядами, джоггерами, толстовками или с аккуратными брюками-сигаретами из габардина в стилистике color block. Цветочные и психоделические макси-принты в духе 60-х украшают платья, костюмы и рубашки, которые можно носить с восхитительными джемперами особенного «ягодного» плетения, напоминающего ежевику. Оборки на платьях, топах и рубашках провозглашают сезон легкости и свободы! Для создания шикарного образа сочетайте стильный твидовый жакет с идеально сидящими джинсами Dad с добавлением лиоцелла. А под него – бра, футболки и топы color block. Летние оттенки выразительны и смелы: фантастический розовый, лимонно-зеленый, кирпично-оранжевый и томатно-красный. И все же правит бал практичность: в новой коллекции удобно в большом городе, легко на море, красиво в отпуске и на яхте. Лаконичные линии кроя маек, миди юбок, топов из поплина с пышными рукавами и платьев-рубашек, которые можно носить с поясом на талии, вторят ощущению прохлады широких брюк из легкой сетки и вискозы.

Разноцветные полоски придают беззаботный вид топам без рукавов и полосатым хлопчатобумажным пуловерам свободного кроя. Модный хит - парусиновая футболка темно-зеленого или цвета альпийской фиалки - одна из тех вещей, которым под силу изменить ваш образ. Для романтичных натур есть макси-платье из поплина на пуговицах, с глубоким вырезом и воланами на подоле. Джинсы в стиле paper bag со складками из смесового льна - невесомые, словно морской бриз. Итальянский шик в прочтении United Colors of Benetton – это тонкая женственная вышивка повсюду: на хлопке, оборках, полосатых и струящихся тканях. Обнаженные плечи, легкость, стремление к морю и свободе: мини-блейзеры, шорты-бермуды, топы и платья из вискозного льна, декорированные английским кружевом. Впрочем, летнее платье – непременный предмет гардероба в этом сезоне: легкое и практичное, с цветочными принтами, бантами и эффектными пышными юбками.

United Colors of Benetton продолжает собственный эко-проект Love Nature, максимально задействуя свои технические возможности, исследования и разработки. Этим летом, в дополнение к органической и переработанной пряже, в коллекции представлены минеральные красители, которые придают флису и хлопку нежные оттенки знаменитых пирожных “макарон”. Свитера, толстовки, джоггеры и шорты-бермуды: все они имеют базовый лаконичный крой и экологичны для окружающей среды.

И напоследок - встречайте нечто совершенно особенное: бархатные слипперы Benetton! Обувь, которую изначально носили бедняки итальянского региона Фриули, стала воплощением итальянского шика благодаря узнаваемой форме, переработанной резиновой подошве и разнообразию цветов, от бутылочно-зеленого до фиолетового, алого и ярко-синего.