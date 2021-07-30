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Косметика и парфюмерия (616)
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Юлия Анатольевна Бурулева

Универсальный уход за руками

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  • 30 Июля 202110:59
Сюжеты: Косметика и парфюмерия

Руки - подверженная самым сильным воздействиям и поэтому самая уязвимая часть тела. Бытовые работы по дому, переохлаждение в морозное время года, усталость и напряжение от нагрузки… Наши ручки способны выдержать многое, но важно не забывать о том, что им тоже необходим отдых и релакс. Представляем два универсальных средства по уходу за руками и ногтями.

Увлажняющий восстанавливающий  крем для рук дневной от NEUTRALE

Увлажняющий восстанавливающий крем для рук дневной c гипоаллергенной формулой и нежной текстурой создан специально для ежедневного ухода за уставшей кожей рук. Подходит для всех типов кожи.

Благодаря активным компонентам крем эффективно увлажняет и смягчает кожу, улучшает ее текстуру, предотвращает возникновение сухости.  

Масло оливы, содержащее витамины А, В и С в высокой концентрации, обладает уникальными ухаживающими  свойствами.

Экстракт ромашки богат витаминами, питает и увлажняет кожу.

Д-пантенол восстанавливает структуру эпидермиса, успокаивает.

Бисаболол прекрасно смягчает кожу, улучшает состояние и внешний вид обезвоженной или поврежденной гидролипидной мантии, снижает шелушение, способствует восстановлению эластичности кожи.

Бетаин уменьшает раздражение кожи, смягчает ее и разглаживает.

Применение:

Нанести в дневное время небольшое количество крема на чистую сухую кожу рук массажными движениями до полного впитывания.
Для максимального эффекта и интенсивного восстановления кожи рук питательными веществами рекомендуем использовать на ночь Экстрапитательный крем-баттер для рук ночной от NEUTRALE.

ЯПОНСКИЙ МАНИКЮР ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ от Eveline Cosmetics

Мегаукрепитель

Терапия с чистым кератином для хрупких ногтей

УЛЬТРА-БОГАТАЯ ФОРМУЛА: ЭКСТРАКТ БАМБУКА, КРЕМНИЙ, МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ интенсивно уплотняет глубоко питает эффективно регенерирует.

Препарат рекомендован для слабых, поврежденных и расслаивающихся ногтей, в особенности для восстановления ногтей после акрила и гель-лака.

Уникальная формула обогащена комплексом натуральных компонентов:

 • КЕРАТИН, КРЕМНИЙ, ЭКСТРАКТ БАМБУКА, ВИТАМИНЫ A+E+F -> обеспечивают ногтевой пластине быстрое восстановление;

 • ЭКСТРАКТ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ -> эффективно укрепляет ногтевую пластину, возвращая ногтям природный блеск и жизненную силу;

 • КОМПЛЕКС АМИНОКИСЛОТ -> придает ногтям упругость и прочность, заполняет микротрещины и неровности.

Японский маникюр:

восстанавливает жизненную силу и придает здоровое сияние ногтевой пластине, а также снабжает ее ценными натуральными микроэлементами;

• ориентирован на увлажнение, питание укрепление и утолщение кутикулы;

• в состав его питательных веществ входят: витамин E + F, кератин и кремний.

Преимущества:

Cодержит истинное богатство полезных натуральных ингредиентов: морские водоросли, экстракт бамбука, чистый кератин, кремний из Японского моря.

 • Уже после 1-2 применений -> 100% уменьшает неровности и микроповреждения.

• Ногти идеально разглаживаются, возвращается блеск и естественный, здоровый вид.

• Через 14 дней ногтевая пластина уплотняется, обогащается минералами. •

 100% усвояемый -> дерматологически протестировано: подходит даже для чувствительной кожи, склонной к аллергии и раздражению.

 

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