В Барвихе состоялась звездная премьера победителя Каннского кинофестиваля фильма «Анатомия падения»

17 октября в концертном зале Барвиха Luxury Village состоялась светская премьера обладателя Золотой пальмовой ветви 2023 психологического триллера «Анатомия падения». В России фильм режиссера Жюстин Трие представила кинопрокатная компания Про:взгляд.

Гостями премьерного показа стали: Екатерина Стриженова с сестрой Викторией Андреяновой, Алика Смехова, Ольга Кабо, Наталья Подольская, Юлия Хлынина, Лина Дембикова, Таня Геворкян, Юлиана Караулова, Эвелина Бледанс, Алёна Чехова, Нелла Стрекаловская, Илья Бачурин, Евгений Бороденко, Анар, Сергей Филин, Константин Андрикопулос, Александр Хант, Дмитрий Исхаков, Алеко, Дмитрий Моисеев, Антон Бильжо и другие.

Фильм рассказывает об успешной писательнице Сандре Войтер, жизнь которой переворачивается после загадочной смерти мужа. Ей предъявляют обвинение в убийстве. Однако чем дальше ведется расследование, тем больше всплывает подозрительных обстоятельств. Что же произошло на самом деле в их уединенном шале во французских Альпах?..

Татьяна Долженко, глава кинопрокатной компании Про:взгляд:

«Прочитав сценарий, мы сразу крайне высоко оценили его потенциал. Всегда приятно поддерживать репутацию прозорливого к острому материалу и чуткого к тенденциям современного кинопроцесса прокатчика. Вдвойне приятно, что это произошло на десятом, юбилейном году существования нашей компании. Так что мы надеемся повторить свой успех «Паразитов», который не только стал полноценным зрительским хитом, но и рекордсменом в оскаровской гонке. К тому же первые прогнозы уже причисляют «Анатомию падения» к потенциальным номинантам на Оскар. Мы горды быть проводником картин такого уровня для российского зрителя».

В ролях: Сандра Хюллер («Тони Эрдманн», «Я создан для тебя», «Между рядами»), Сванн Арло («По воле божьей», «Красивый бандит», «Благородный грабитель»), Антуан Райнарц («Ирма Веп», «Боже мой!», «Идеальная няня») и другие.

Каннский фурор для «Анатомии падения» был только началом. Фильм уже называют одной из главных картин года. Он собрал восторженные отзывы кинокритиков по обе стороны океана, а в родной Франции заработал внушительную кассу: в кинотеатрах «Анатомию падения» уже посмотрели более миллиона зрителей. В США фильм был анонсирован в качестве претендента на Оскар по четырем номинациям (Лучший фильм, Лучшая режиссура, Лучший сценарий и Лучшая женская роль для бенефиса Сандры Хюллер), а теперь неделей раньше России силами культовой компании Neon еще и оглушительно успешно стартовал в американском прокате.

В широком прокате РФ «Анатомия падения» с 19 октября.

Наталья Подольская:

«Этот фильм, конечно же, достоин Ветви на Каннском кинофестивале. Кино о жизни, о сложностях. Сейчас мы так часто встречаем модель абьюзивных отношений, это слово буквально поселилось в нашей жизни — абьюз. Вот только непонятно, кто кого в этих отношениях абьюзит больше. Очень яркая сцена фильма — ссора. Но я всецело на стороне героини и не могу понять, когда мужчина может столько претензий перекладывать на женщину о какой-то своей несостоятельности. И наоборот».

Илья Бачурин:

«Мне показалось, что все мы сегодня немного герой фильма Даниэль... По многим параметрам сложно было предположить, что такая картина победит на главном мировом кинофоруме. Обычно там представлено действительно умного кино, рассказывающего никакие-то прямые истории, убеждающие тебя в какой-то истине, а вот такого сложного, заставляющего задуматься, такого кино очень мало. Это удивительный фильм, действительно не похожий на те, что побеждали в предыдущие годы. Очень достойное кино!»

Лина Дембикова:

«Прекрасный фильм, мне очень понравился. Это такое тонкое европейское странное фантастическое кино, прекрасное для анализа. Кажется, фильм понятен только тем людям, кто давно в отношениях, у кого жизнь и личные отношения проходят разные этапы. Не только влюблённость и бабочки, но и все те перипетии, с которыми на самом деле сталкивается, наверное, любая пара. После просмотра остается такое послевкусие, когда ты хочешь сидеть, разбирать персонажей, спорить об их поступках, понимать или не понимать что-то. Мне кажется, это самое прекрасное в таком кино».

Екатерина Стриженова:

«Хорошее кино. Здесь про всё: как люди занимаются одной профессией, какая идет конкуренция между супругами, кто более успешен, ребенок, взаимные обвинения, чувство вины… И как по-разному можно рассказать любое событие в зависимости от того, кто вы: обвинитель или адвокат. Мне очень понравились актерские работы, прекрасный режиссёр. Но я до последнего ждала, что мы узнаем, как было на самом деле. Но в результате нас оставляют со своими мыслями, и вы вправе верить любой стороне. И это мучительно!»





Антон Бильжо:

«Анатомия падения» — запредельно разработанное кино с потрясающими актерскими работами. Жена оказывается под подозрением в убийстве мужа, и вот с обстоятельностью следователей мы погружаемся в подробности жизни одной семьи. И оказывается, что понять, кто прав, кто не прав — невозможно. Кино воспринимается глазами ребенка, который понимает, точнее «слышит» (поскольку он плохо видит) и мать, и отца. Каждый герой в этом фильме объемен, правда на стороне каждого, и тем больнее, тем невозможнее сделать выбор. Мы действительно присутствуем на суде, который занимает значительную часть фильма, и пытаемся распутать это шекспировский клубок».

Александр Хант:

«Я с удовольствием оказался на этом показе. Честно говоря, не сужу фильмы по каким-то их наградам, поэтому получил он тот или иной приз — не так важно. У меня картина вызвала много новых ощущений и впечатлений. Я получил большое удовольствие».

Сергей Филин:

«Это очень сильное кино. И я благодарен людям, которые дали этому фильму Пальмовую ветвь, потому что, мне кажется, именно эти люди заслуживают особого внимания. Несмотря на то, что для повествования выбран такой спокойный без сильной эмоциональной напряженной интриги стиль, фильм очень глубокий и затрагивает много сторон, бытовых вопросов, на которые мы иногда не обращаем внимания или делаем вид, что не обращаем внимания. Или не хотим говорить об этом, или думаем, что не надо говорить. Мне кажется, что абсолютно каждый человек, сидящий в зрительном зале, может оказаться на любой из сторон, о которых рассказывает этот фильм и в абсолютно в любой из этих ситуациях. Например, можно оказаться на стороне обвинителя, адвоката, ребёнка и даже почувствовать себя в чем-то собакой. И каждый из нас подвержен оказаться в любой из этих вот маленьких историй».

Нелла Стрекаловская:

«Впечатления очень хорошие, мне кино понравилось, оно держит от начало до конца. Сюжет, эстетика, когда снимают крупные планы и я вижу цвет глаз, каждую деталь, эти долгие кадры — очень люблю. И этот мальчик мне точно запомнится. Это очень сильное кино. Не знаю, для каждого ли оно зрителя, но об этом важно говорить. Огромное уважение тем людям, которые еще при создании сценария, задумали такую большую картину!»

Ольга Кабо:

«Вечная тема, когда два человека, мужчина и женщина, не могут найти взаимосвязи и взаимопонимания. Никто из них не хочет прислушиваться к другому. Такая история всеобщего эгоизма, которая сейчас в мире очень развита. И кино это показывает. Это такой раздрай души, несогласие с самим собой, с обществом, с жизнью, то есть вопросы, на которые никто не может дать ответы…»

Алёна Чехова:

«Очень понравился фильм, посмотрела буквально на одном дыхании. Картина заставляет задуматься об очень многом. Меня очень тронул момент, когда героиня говорит, что мы всегда ждем с победой какую-то награду. На самом деле — просто все закончилось. И очень часто мы чего-то ждём, что наступит какая-то ясность, а на самом просто ситуация заканчивается. Совершение ситуации — это уже победа, это уже счастье. Для меня это очень глубокий интересный фильм. И хотелось бы его увидеть среди номинантов на Оскар».

Фото Геннадия Авраменко