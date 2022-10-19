В «Читай-городе» появились товары из инклюзивных мастерских проекта «Наивно? Очень»

14 октября в «Читай-городе» в торговом центре «Европейский» была представлена новая продукция - товары проекта «Наивно? Очень». По случаю запуска совместного проекта состоялась пресс-конференция с представителями «Наивно? Очень» и «Читай-города».

Проект «Наивно? Очень» объединил московские магазины «Читай-город» и талантливых людей с нарушениями интеллектуального и психического развития. Продукция с рисунками особенных художников теперь представлена в магазинах сети в ТЦ «Европейский» и ТЦ «Columbus». Здесь можно приобрести уникальные авторские шоперы, подушки, открытки, значки и посуду, которые были изготовлены эксклюзивно для «Читай-города». Творчество оказывает терапевтический эффект на людей с ментальной инвалидностью и помогает им быть включенными в жизнь общества.

Нелли Уварова, актриса театра и кино и идейный вдохновитель проекта «Наивно? Очень»:

«Я сама являюсь поклонницей сети “Читай-город”, очень люблю ходить по магазину, выбирать книжки и сопутствующие канцелярские товары. Для меня это особый, приятный момент в жизни и то, что сейчас здесь будет продаваться продукция “Наивно? Очень” меня вдохновляет. Встретились вместе одно из моих любимых мест и любимое дело, пересеклись и теперь идут в параллель. Для проекта “Наивно? Очень” важно, что с ним познакомится очень хорошая, читающая аудитория».

Также на мероприятии присутствовала актриса театра и кино Евгения Дмитриева. Она отметила, что давно знакома с продукцией проекта «Наивно? Очень» и что это отличный подарок близким и достойное украшение любого дома.

Елена Вахрушева, директор проекта «Наивно? Очень»:

«Совместный проект с сетью “Читай-город” - это большие надежды на выход “Наивно? Очень” на новый уровень, уровень большей узнаваемости и стабильности. Мы верим и надеемся, что это сотрудничество поможет нам крепче встать на ноги и смотреть в будущее с уверенностью, ведь рядом с нами такой сильный партнер, который готов поддержать социальный проект».

Елена Абрамова, руководитель отдела общественных связей и социальных проектов сети «Читай-город»:

«Книжные магазины давно перестали быть просто торговой точкой - сегодня это в том числе и коммуникационная площадка. Это такое “третье место”, которое предлагает нам интересное общение вне работы и дома. Здесь можно встретить любимого автора, назначить свидание, поговорить о книгах, найти для себя что-то полезное и даже помочь другим. И в этом смысле наше сотрудничество с “Наивно? Очень” не случайно. Остаться равнодушным к продукции особых художников и пройти мимо просто невозможно. Все, что делают эти ребята, дает возможность нам прикоснуться к чему-то большему. Мы уверены, что наших покупателей заинтересует продукция, и мы вместе сможем материально помочь проекту».

Михаил Космачев, руководитель дирекции стратегических исследований фонда “Наше будущее”:

«”Наивно? Очень” - это позитивный пример социального проекта, который пережил уже не один кризис. Проекту уже 12 лет, и по нашему опыту это очень большой цикл. Мы очень рады, что стенды с их продукцией открываются именно здесь, в “Читай-городе”, поскольку всегда есть опасение, что социальный бизнес - это что-то маргинальное. Но вот мы видим, что в одном из ключевых торговых центров города в федеральной книжной сети представлены продукты социального предпринимательства. Это позволит людям, которые ранее не сталкивались с этой темой, больше узнать о таком направлении».

В ходе беседы участники пресс-конференции пришли к выводу, что сегодня многие бренды также примерили на себя роль социальных предпринимателей. Поддерживать своего клиента, продолжать делать добрые дела и фокусироваться на хорошем – доступное и эффективное средство борьбы с тревогой. Ведь самый ценный ресурс, который есть у каждого из нас – наше внимание. Именно поэтому сегодня так важно относиться к себе и другим с душевной теплотой. Наивно? Очень. Но просто и действенно.