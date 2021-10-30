В Доме кино проходит фотовыставка Игоря Гневашева

Игорь Иванович Гневашев (19 октября 1936, Одесса – 25 ноября 2016, Москва) – советский и российский фотожурналист и фотохудожник, член Союза журналистов и Cоюза кинематографистов России. По мнению английского объединения «Фотоэкспедиция», Игорь Гневашев вошел в число восьми лучших фотографов мира.

Лауреат премии «Золотой глаз России», мастер, чье имя занесено в мировую энциклопедию «Современный фотограф» («Макмиллан Паблишерз Лимитед» – одно из крупнейших и наиболее известных в мире издательств), Игорь Гневашев пришел в фотожурналистику в оттепельную пору. Издания, для которых он тогда работал, – «Советский Союз», «Огонек», «Комсомолка». Кто-то из друзей привел Гневашева в кино. Почти двадцать лет он снимал для журналов «Советский экран» и «Советский фильм». Режиссерами фильмов, на съемках которых он работал, были Бондарчук, Тарковский, Рязанов, Шукшин, Михалков, Гайдай, Соловьев и многие другие мастера. Большая часть его творчества – это жизнь отечественного кинематографа, насыщенная «эмоциями и интонациями». Его фотографии со съемок фильмов становились визитной карточкой будущих шедевров.