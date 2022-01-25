В Kimberly-Сlark Россия рассказали об адресной помощи детям

Kimberly-Сlark Россия, производитель гигиенической продукции для всей семьи, заботится о людях, начиная с самых первых дней их жизни, и активно сотрудничает с благотворительной ассоциацией «Все вместе». В 2021 году с помощью ассоциации удалось оказать поддержку фондам «Кораблик» и «София», а также совместно со службой «Милосердие» адресно помочь нуждающимся семьям с детьми. Более 4500 малышей из Калужского, Брянского, Смоленского и Московского регионов получили помощь в виде продукции бренда Huggies.

Кроме того, в декабре Kimberly-Сlark Россия и бренд Huggies запустили акцию «Ценим каждую ночь» совместно с благотворительным фондом «Детского мира». В течение двух месяцев часть средств с каждой проданной упаковки предметов детской гигиены будет направляться в хосписы и паллиативные отделения Иркутской, Калининградской, Нижегородских областей и Пермского края. Таким образом дети, которые почти все время вынуждены проводить в кроватках, смогут спать в большем комфорте.

В Kimberly-Сlark убеждены, что обеспечение счастливого детства - важная часть миссии корпорации «С заботой о будущем», которая реализуется по всему миру, поэтому компания непрерывно развивает глобальную благотворительную деятельность и расширяет направления поддержки детям и родителям.